Настоящее чудо: в домах замерзающих челябинцев во время визита чиновников неожиданно потеплело

Жители Металлургического района Челябинска жалуются на холод в своих домах: настоящих морозов наступившей зимой еще не было, но в некоторых квартирах температура не превышает 14 градусов.

Такая ситуация отмечается в старой застройке на улицах Дегтярева, Сталеваров, Мира.

«Люди замерзают и вынуждены греться газовыми духовками и электронагревателями. Это опасно и энергозатратно», – заявил спортсмен и общественник Александр Комиссаров, сам вынужденный ютиться с семьей в разваливающемся бараке.

Сегодня в дома №32 и №36 по улице Мира приехали представители Госжилинспекции, УК «Доверие», обслуживающей эти дома, и администрации. И – о чудо!– температура в домах сразу же поднялась. Правда, чуть позже этому нашлось прозаическое объяснение: «Администрация зафиксировала факт, что в домах нет перепада давления, соответственно, нет циркуляции, и вода в трубах просто стоит, – рассказывают жильцы многострадальных домов. – А батареи стали греться потому, что включали насос – проверяли. Как только насос включили, так сразу и система заработала. Но слесарь насос отключил и сказал, что он не может его включать: звоните руководству – пусть дают указания!»

«Сегодня прошлись: 14, 16, 18, 20 градусов в квартирах. У кого маленькая температура, тем говорят: меняйте батареи. Тем, у кого более менее: «Ну, минимальная норма есть...» А платим все по полной. 7-8 лет назад в наших квартирах жара невыносимая стояла, хотя были старые трубы и батареи, полы деревянные – крашенные со щелями. Время идёт, меняем и полы, и батареи, толку нет. Теперь мне один ответ: неправильно вы тут сделали. Переделали, как им нужно, – картина всё та же. Если нет давления в трубах, хоть всё смени…»

Жители фиксируют показатели комнатных термометров на видео и собираются подавать в суд. А Александр Комиссаров еще утром предложил депутатам Металлургического района объединиться с общественностью и помочь замерзающим избирателям. Сообщений о том, что кто-то из депутатов на это предложение уже откликнулся, пока не поступало.

Челябинск, Павел Зварзин

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