Керченский захват. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Недавние события в Керченском проливе – это не мелкий приграничный инцидент.

В мире тут же заявили об открытой военной агрессии, нападении РФ на соседнюю страну и претензиях или даже захвате Азовского моря, Керченского пролива и акватории вблизи Крыма.

Попытки руководства РФ оправдаться, опираясь на какие-то свои внутренние документы, не имеют значения. И то, что РФ некоторое время назад провозгласила приоритет внутреннего права над внешним, положения никак не меняет – в сфере международных отношений такое решение абсурдно и на практике принципиально невыполнимо, поскольку делает невозможным никакое взаимодействие между странами. Поэтому оно юридически ничтожно.

Подобное поведение РФ может быть воспринято, как демонстрация стремления перейти к решительным действиям, и в таком качестве означать скорое начало полноценной войны. Или как попытка произвести такое впечатление на западные страны, что было актуально перед саммитом двадцатки в Аргентине. Силовой аргумент должен был увеличить политический вес руководства РФ на саммите и усилить его позицию при переговорах с Европой и США, сделать руководство западных государств более покладистыми и сговорчивыми или хотя бы дать пророссийским агентам влияния весомые аргументы, с помощью которых они могли бы оказывать давление на европейских лидеров.

Из двух вариантов понимания ситуации реалистичным выглядит только второй – поскольку на масштабную войну у РФ сил нет. Сейчас ресурсов хватает лишь для её начала, но не для продолжения. И при таком положении дел войну не начинают.

Но и на дипломатическом фронте никаких успехов достигнуто не было. США просто отказались от запланированной встречи с президентом РФ, тем самым уничтожив весь потенциал припасённого российской стороной аргумента. А европейские страны дружно осудили РФ и пообещали новые санкции. Таким образом, ожидаемой политической выгоды российская сторона не получила.

Можно предположить, что история должна была сработать на увеличение популярности президента РФ среди населения страны, показать его силу и решительность и этим вызвать симпатии к нему. Но ситуация уже другая, и получить массовую поддержку, как это произошло в 2014 году, уже невозможно.

После проведения пенсионной «реформы», ужесточения внутренней экономической политики – вплоть до приближения к репрессивной, после снижения доходов населения, повышения цен, явного ухудшения положения в целом и обещания дальнейшего ухудшения на обозримое будущее действия правящей верхушки не могут быть одобрены большинством. Статистика уже фиксирует рост негативного отношения среди населения к президенту и всей остальной власти. И на фоне нарастающих внутренних проблем «подвиги» на Чёрном море большинству в стране безразличны.

Таким образом, итоговый результат этой истории состоит лишь в том, что для западных стран это означает: ранее предпринятые ими действия недостаточны, и нужно продолжать и усиливать давление на РФ.

Но проблема в том, что российский режим не может стать другим: никакие усилия не изменят его природы. По своей сути это прежний советский режим, утративший социалистическую идеологию и обнаживший свою империалистическую сущность. Изменить ситуацию можно только полным переформатированием.

Очевидно, что воевать с Россией никто из западных стран не собирается – и они сами регулярно об этом говорят. Следовательно, они делают ставку на саморазрушение страны, и ждут, когда это произойдёт. Они могут ускорить приближение конца, уменьшая экономические возможности режима, и делают это посредством санкций.

Кроме того, они занялись изучением экономических, финансовых и деловых связей правительства по всему миру и, обнаруживая каналы, по которым происходит перечисление российских денежных средств, перекрывают их. В данный момент на слуху только история с отмыванием российских денег датским банком и его эстонским филиалом, но, конечно, работа ведётся гораздо шире. Многие банки по всему миру уже блокируют счета, принадлежащие российским юридическим лицам, и отказываются проводить транзакции других компаний, если на каком-то этапе они пересекаются с российскими контрагентами.

Пока ещё не очень отчётливо видна работа с физическим лицами, западными бизнесменами и политиками, связанными с РФ – в том смысле, что не возникает громких скандалов с их разоблачениями, но наверняка работа в этом направлении тоже ведётся. Вероятно, на данный момент просто никто не заинтересован в таких скандалах, никто не хочет резких движений в стеклянном доме, и всё делается по-тихому.

С тех пор, как в США начато расследование экономических связей российских государственных деятелей, политиков и бизнесменов, прошло достаточно времени, чтобы собрать всю информацию о счетах и имуществе и наладить контроль над перемещением средств. То есть всё должно быть уже известно. И, значит, они уже на крючке.

С этой позиции инцидент в Керченском проливе выглядит российской попыткой давления на Запад, чтобы остановить расследование и, главное, не допустить практических выводов из него. Руководство РФ демонстрирует, что считает себя сильным и готово использовать военные аргументы. Но это безнадёжная попытка. Военных возможностей у России от этого не прибавится, а правовая позиция РФ ухудшается.

Западные политические деятели второго эшелона уже предлагают различные меры наказания РФ, и это их ответная демонстрация возможностей. При этом они не блефуют – их угрозы реальны. Будут ли эти угрозы осуществлены, пока неизвестно – это зависит от хода событий – но возможности сделать это у Запада есть, и он много раз подтверждал это. И в случае их применения положение российского режима резко ухудшится – вместе с резким ухудшением экономической ситуации в стране – и это приблизит крах.

Челябинск, Сергей Ясинский

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