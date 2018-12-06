В Магнитогорске повредили мемориал «Тыл – фронту» (ФОТО)

Магнитогорцы требуют наказать дорожно-коммунальные службы за повреждение мемориала «Тыл – фронту».

«Во время очистки мемориала использовали тяжёлую технику, в результате мраморное покрытие было повреждено, светильники сломаны или вырваны с корнем. Хотелось бы, чтобы администрация города обратила на это внимание и наказала виновных», – написал в соцсетях Андрей Катков и выложил соответствующие фотографии.

Фото Андрея Каткова

Некоторые горожане отметили, что видели разбитые фонари еще летом, и мрамор тоже разбили давно. Почему, в таком случае, городские власти не обратили на это внимание, пока не поясняется.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 06.12.18

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