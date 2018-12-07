Южноуралец решил воспитать чужого ребенка с помощью ножа

Житель Троицка осужден за угрозы убить ребенка.
Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, вечером 3 сентября пьяный троичанин поймал возле подъезда одного из многоквартирных домов поселка ГРЭС 8-летнего школьника и высказал ему претензии по поводу сломанной кнопки домофона.
Этого мужчине показалось мало, и он приставил к шее ребенка лезвие кухонного ножа.
Суд назначил «воспитателю» ограничения свободы на срок 10 месяцев.
Троицк, Павел Зварзин
Троицк. Другие новости 07.12.18
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