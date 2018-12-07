Южноуралец решил воспитать чужого ребенка с помощью ножа

Житель Троицка осужден за угрозы убить ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, вечером 3 сентября пьяный троичанин поймал возле подъезда одного из многоквартирных домов поселка ГРЭС 8-летнего школьника и высказал ему претензии по поводу сломанной кнопки домофона.

Этого мужчине показалось мало, и он приставил к шее ребенка лезвие кухонного ножа.

Суд назначил «воспитателю» ограничения свободы на срок 10 месяцев.

Троицк, Павел Зварзин

Троицк. Другие новости 07.12.18

Не заслужили? Работодатели без оптимизма относятся к идее поощрения подчиненных. / Челябинцев отправили в колонию за гибель подчиненных в канализационном колодце. / На Южном Урале растет число ВИЧ-инфицированных среди населения старше 30 лет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»