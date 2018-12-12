Мобильный интернет проверили на готовность к саммитам ШОС и БРИКС

В преддверии саммитов ШОС и БРИКС Челябинск проверили на мобильность.

По исследованию информационно-аналитического агентства TelecomDaily, в столице Южного Урала «МегаФон» предоставляет самый быстрый мобильный интернет среди операторов большой четверки. Максимальная скорость в сети 4G – 115,3 Мбит/с.

Эксперты проделали маршрут длиной 110 км. В зоне замеров оказались не только улицы и проспекты Челябинска, но и Копейска. Оборудование отследило более 100 параметров сети в реальных городских условиях.

По итогам тестирования «МегаФон» показал лучшие результаты как по максимальной скорости в сети 4G, так и по качеству передачи данных. Оператор лидирует по времени отклика ответа на запрос (PING) и отсутствию сетевых ошибок, в том числе при загрузке тестовой страницы Кеплера, которая является эталонной для оценки качества серфинга. Фото и видео в сети загружаются моментально, сокращается отклик сайтов.

С такой скоростью челябинцы легко «раскачались» во всемирной паутине. С начала года они стали больше смотреть видео и «сидеть» в соцсетях. Особой популярностью пользуются YouTube, ВКонтакте и Instagram.

«Онлайн-активность горожан повысилась. За этот год они скачали в 2 раза больше информации, чем в прошлом. Чтобы интернет в смартфонах летал, мы постоянно работаем над качеством услуг. Так, в 2018 мы модернизировали и установили свыше 30 базовых станций в Челябинске, в том числе в Центральном и Металлургическом районах и на северо-западе», – говорит Виталий Сироткин, технический руководитель Челябинского отделения «МегаФона».

Высокий уровень развития передачи данных также подтверждает компания Ookla (Окла), разработчик приложения Speedtest (Спидтест). Ее эксперты изучили 7,9 миллионов замеров, которые были сделаны самими пользователями. «МегаФон» стал оператором с самым быстрым мобильным интернетом в России со скоростью скачивания 24,68 Мбит/c.

Челябинск, Виктор Елисеев

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