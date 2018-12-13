Самые крутые слухи недели: зоркий глаз

Бди!

Говорят, что после конфуза с бигражданином Брилевым, новоиспеченный вице- губернатор Тефтелев – то ли по собственной инициативе, то ли по разнарядке из столицы – начал «аккуратную» работу по выявлению аналогичных «космополитов» в разных ветвях власти и СМИ. Якобы, первой обнаружили некую начальницу в местной ГТРК с литовским гражданством, потом обнаружилось, что второго гражданства у тетеньки нет, да и муж, вроде как не иностранец – просто трудится российский подданный то ли в Вильно, то ли в Ковно.

Еще выявили двух депутатов – граждан Израиля, пару «киприотов» и парочку «канадцев», потом оказалось, что канадцы – это бывшие «слуги народа», которых давно уже и след простыл – что с малой, что с большой Родины-матери.

Зараза

Говорят, что вузы Че соответствующие контролирующие органы, с привлечением медиков начнут проверять на предмет медицинского освидетельствования иностранных студентов. По результатам довольно неприятных попаданий ППС и сокурсников иностранцев в больницы с необычно тяжелыми формами венерических и иных заболеваний, у федералов появилось подозрение, что среди них есть не только больные экзотическими лихорадками и дерматитами, но и куда более банальными, но опасными инфекциями, типа, туберкулеза, сифилиса, ВИЧ.

Дедушки уступят место бабушкам

Говорят, что сразу три заместителя Мякуша собираются покинуть региональный парламент – он им больше без надобности для карьеры и бизнеса – это Карликанов, Журавлев и Струков. Их должности вроде бы отдадут дамам, одной из которых будет Гаврилова, второй – Поддубная. Не исключено, что и Мякуш покинет свое кресло, в которое впорхнет активно выпихиваемая из Сената Гехт. Ну, как при такой потенциальной рокировке, не вспомнить историю русской монархии, которая после череды царствования дам-с воспретила наследовать корону дочкам.

А зачем обещал?

Говорят, на днях выволочке подвергли вице-губернатора Сушкова: в прошлом году он громогласно заявлял, что реагенты на дорогах используются никудышные, мол, заменим, в целях улучшения экологии. Но в этом году они оказались хуже. И это заметили даже проверяющие подготовку к саммитам «инкогниты» из Москвы: мол, только в вашей деревне такая грязюка. Вообще формально за эти реагенты отвечают «тефтелевцы», но ведь Сушков сам в прошлом году проявил инициативу, а выполнение не проконтролировал.

Вова, Вася или Стася?

Говорят, что неуклюжесть в публичной сфере врио Елистратова опять качнуло мэрские весы в сторону Мошарова. Его начинают лоббировать политические московские силы. Что при поддержке челябинских элит (он устраивает даже команду Аристова) делает вполне возможной исполнение его давней мечты – стать городским головой Че.

А вот альтернативные едроссам люди в кремлевской администрации рекомендуют присмотреться к фигуре Московца: мол, эколог – мэр при такой непростой ситуации станет просто спасением репутации всех властей – от региональных до федеральных в глазах населения огромного города. Быстро переломить ситуацию он вряд ли сможет, но в этом случае больше рискует именно он и его движение, а не поверивший Василию лидер нации и его представители в регионе.

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Челябинск. Другие новости 13.12.18

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