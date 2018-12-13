В Челябинске огласили приговор браконьеру, убившему охотинспектора

Челябинский областной суд огласил приговор 48-летнему браконьеру, убившему охотинспектора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного суда, днем 10 февраля 2018 года в районе поселка Тумак Карталинского района Челябинской области мужчину во время незаконной охоты застиг охотинспектор министерства экологии Челябинской области.

Браконьер практически в упор выстрелил из ружья в грудь контролеру. Охотинспектор скончался на месте, а убийца забрал его служебное удостоверение и скрылся. В судебном заседании мужчина вину признал частично, заявив, что выстрел произошел случайно.

Суд признал его виновным в убийстве лица, осуществляющего служебную деятельность (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и похищении у гражданина важного личного документа (ч. 2 ст. 325 УК РФ).

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств были учтены наличие двух несовершеннолетних детей, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений. Отягчающим обстоятельством послужило совершение преступления с использованием оружия.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет 1 месяц в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года (исполняется после освобождения из мест лишения свободы). Кроме того, в пользу супруги погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Челябинск, Павел Зварзин

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