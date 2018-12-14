В фонде «Металлург» подвели итоги уходящего года

В Магнитогорском благотворительном фонде «Металлург» прошло традиционное совещание с участием руководителей детских специализированных учреждений Магнитки и прилегающих сельских районов.

В работе совещания приняли участие члены совета фонда, благотворители (крупнейший – ПАО «ММК»), а также заместитель начальника отдела организации работы по опеке и попечительству министерства социальных отношений Челябинской отношений Татьяна Матвеева, председатель правления Челябинского отделения Российского детского фонда, член Общественной палаты Челябинской области Вячеслав Скворцов, заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области, председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин, начальник городского управления социальной защиты населения Ирина Михайленко.

На совещании, организованном в рамках комплексной программы «XXI век – детям Южного Урала», подведены итоги уходящего года, утвержден план мероприятий по празднованию Нового года.

Директор фонда Валентин Владимирцев подытожил результаты реализации программы. Ее основные направления – программа «Мы рядом!» (социальная поддержка семей, потерявших кормильца вследствие несчастного случая на производстве), программа «Охрана материнства и детства», «Дружная семья» (социальная поддержка многодетных семей), «Одаренные дети Магнитки», «Калейдоскоп» (адресная помощь различным категориям граждан), «Наши дети» (оказание благотворительной помощи почти трем десяткам детских специализированных учреждений). Оказывается постоянная благотворительная помощь спортивным учреждениям, детскому оздоровительному комплексу, дворцам культуры, учебным учреждениям. Всего же на реализацию программы «XXI век – детям Южного Урала» за 11 месяцев 2018 года фонд израсходовал 232,43 миллиона рублей.

В конце ноября в Общественной палате РФ прошел всероссийский форум «Все лучшее – детям!», на котором были подведены итоги конкурса среди социально ориентированных НКО России. В числе лучших был назван и благотворительный фонд «Металлург». В пятый раз комплексная программа «XXI век – детям Южного Урала» получила знак качества «Лучшее – детям».

Более 11 миллионов рублей выделено благотворителями на проведение новогодних мероприятий в специализированных детских учреждениях, а также в микрорайонах города, школах, детских садах, клубах и ТОСах, в том числе с участием депутатов Магнитогорского городского собрания и областного законодательного собрания.

Новогодние подарки получат воспитанники всех специализированных учреждений города, восьми сельских районов, дети-инвалиды, многодетные семьи и семьи, потерявшие кормильцев, состоящие на учете в фонде «Металлург», а также городские университеты, детские учреждения, организации и коллективы, обратившиеся в фонд за поддержкой. Всего будет вручено более 23,5 тысяч новогодних подарков.

Воспитанники из восьми детских специализированных учреждений города и семи прилегающих сельских районов посетят интерактивное шоу «Резиденция Деда Мороза» в оздоровительном комплексе «Горное ущелье».

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 14.12.18

«Мусорный коллапс» в Челябинске оценили в 10 тысяч рублей. / В Челябинской области детдом и школа заплатят 5 тысяч рублей за драку школьников. / С челябинца, избившего школьника, требуют 100 тысяч рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»