В Челябинской области состоялся VI открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – WorldSkills Russia. Магнитогорские учебные заведения также стали площадками состязаний чемпионата.

Площадками чемпионата стали магнитогорские, челябинские и копейские профессиональные образовательные учреждения. В 34 основных, 16 юниорских и пяти областных компетенциях за звание лучшего боролись 372 участника. Это представители 12 российских регионов и Казахстана.

Среди конкурсантов выступили 32 магнитогорских студента политехнического, технологического, педагогического, медицинского колледжей, многопрофильного колледжа МГТУ, строительно-монтажного техникума и пять работников аэропорта. Юниорское направление представили два ученика школы № 20 и два воспитанника центра детского творчества. Половина магнитогорцев демонстрировала профессиональные навыки на челябинских площадках, остальные – в родной обстановке.

В технологическом колледже создали условия для компетенций «Парикмахерское искусство» и «Технологии моды». Педагогический колледж принял «Физическую культуру, спорт и фитнес», «Графический дизайн», «Социальную работу». Политехнический колледж, который прозвали кузницей мехатронных кадров, конечно же, стал площадкой для «Мехатроники», а также «Лабораторного химического анализа» и «Управления железнодорожным транспортом».

– С учётом иногородних участников в Магнитогорске соревновались 78 конкурсантов, их работу оценивали 87 экспертов, – рассказал исполняющий обязанности директора политехнического колледжа Антон Лындин. – Задача регионального этапа – подготовить ребят к национальному чемпионату WorldSkills. Затем международные эксперты определят состав расширенной сборной команды России по компетенциям. Если магнитогорцы превзойдут остальных ребят или тех, кого уже взяли в расширенную сборную, они автоматически попадают в команду.

В этом году политехнический колледж выставил на соревнования не двоих, а четверых мехатроников. Это связано с изменением регламента – зачёт регионального чемпионата состоится, если в компетенции не менее пяти конкурсантов наберут «проходной балл». В Челябинской области ещё в двух учебных заведениях преподают дисциплину «мехатроника» – и они делегировали в Магнитогорск по две команды. При этом студенты даже одной альма-матер конкурируют друг с другом.

Мехатроника, как специализация в профессиональном образовании, появилась в Магнитогорске вследствие масштабной модернизации производства на Магнитогорском металлургическом комбинате. Политехнический колледж, являющийся базовым учебным заведением по подготовке рабочих кадров для ММК, начал подготовку по компетенции «Мехатроника» в декабре 2012 года. Это направление является одним из приоритетных в подготовке квалифицированных рабочих кадров. Большой вклад в подготовку студентов и создание учебной базы для этого направления внес комбинат. Магнитогорские мехатроники не раз одерживали победы на профессиональных соревнованиях всероссийского и международного уровня.

По итогам VI чемпионата шесть магнитогорских студентов стали победителями в пяти основных компетенциях. Это Максим Кравченко и Никита Пермяков (политехнический колледж, «Мехатроника»), Руслан Тазетдинов (политехнический колледж, «Управление железнодорожным транспортом»), Мария Бармина (политехнический колледж, «Поварское дело»), Элина Губайдулина (технологический колледж, «Технологии моды»), Дарья Батхиева (педагогический колледж, «Физическая культура, спорт и фитнес»). Даниил Жевлаков и Матвей Мирончик из центра детского творчества стали первыми в компетенции «Электромонтаж – Юниоры». Студентка педагогического колледжа Виктория Стасеева победила в региональной компетенции «Социальная работа».

Мировой чемпионат WorldSkills пройдёт в Казани в конце августа 2019 года. Его площадкой станет выставочный центр «Казань Экспо». Ожидается, что в соревнованиях поучаствуют полторы тысячи молодых профессионалов из 60 стран, которые выступят в 50 компетенциях. Площадку чемпионата посетят 150 тысяч зрителей. Мировому чемпионату предшествует национальный чемпионат WorldSkills Russia. Он пройдёт на базе «Казань Экспо» в конце мая и станет генеральной репетицией первенства мира.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 14.12.18

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