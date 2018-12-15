Бывший вице-губернатор Челябинской области Сеничев вновь оказался в центре скандала

Бывший вице-губернатор Челябинской области Иван Сеничев вновь оказался в эпицентре скандала – на этот раз из-за финансирования хоккейного клуба «Трактор».

Напомним, на этой неделе активисты общественного движения «Челябинский урбанист» возмутились тем, что клубу из бюджета выделено более 1 млрд рублей, хотя, по мнению урбанистов, в городе и области полно проблем, требующих неотложного решения. Тему обсуждали активно. 13 декабря состоялась открытая дискуссия между представителями движения и вице-губернатором Вадимом Евдокимовым, курирующим спорт.

Чиновник предложил лидеру движения Льву Владову выйти на ледовую арену «Трактор» и заявить о нецелесообразности финансирования клуба перед хоккеистами и болельщиками. Главному челябинскому урбанисту эта идея не понравилась.

Между тем, другой активист движения Николай Ольховский обратился в генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность Ивана Сеничева на посту директора ХК «Трактор». А вчера, 14 декабря, заявил, что некто, представившийся Сеничевым, ему угрожал.

«Меня проверяют четыре раза в год. Понятно? В том числе, и главное контрольное управление, и так далее. Вот если там что-то будет сказано очень серьезно, будешь извиняться публично. Засужу! Достали вы меня», – заявил звонивший.

Директор ХК «Трактор» ситуацию пока не комментирует.

Напомним, Иван Сеничев появился в областном правительстве после итого, как регион возглавил Борис Дубровский. Сначала он руководил аппаратом губернатора, а с 1 января 2015 года стал заместителем губернатора.

Однако через несколько месяцев у Сеничева разгорелся конфликт с руководством ЧОП «Питон». Директор ЧОПа Игорь Калугин записал свой разговор с чиновником, в котором тот требовал передать администрации главы Южного Урала использовавшиеся губернатором внедорожники. Во время разговора Иван Сеничев достаточно нелицеприятно выразился в адрес Челябинской области. Этот скандал стоил чиновнику кресла: в конце декабря 2015-го Борис Дубровский освободил Ивана Сеничева от должности своего заместителя.

А уже через месяц отставной чиновник стал директором ХК «Трактор» – до этого данной должности не существовало.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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