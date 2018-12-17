Выше гор могут быть только... базовые станции: блогеры оценили 4G-интернет на высоте

В новом горнолыжном сезоне любителям экстремальных видов спорта добавили скоростей. «МегаФон» обеспечил 4G-интернетом популярный курорт Банное. Только за первые снежные выходные с момента запуска LTE, отдыхающие скачали в сети объем данных, сопоставимый с 90 000 фотографий в соцсетях.

Ежегодно курорт Банное посещает около 200 000 человек. Причем каждый второй отдыхающий – житель Магнитогорска или Челябинска, а каждый четвертый приезжает сюда из Башкортостана. Чтобы гости могли мгновенно серфить во всемирной паутине и выкладывать сторис прямо со склонов, «МегаФон» запустил базовые станции 4G. Оборудование разместили на вершине горы и на берегу озера.

Проверить, как «летает» интернет на Банном, впервые приехали самые активные интернет-серферы – популярные блогеры Южного Урала и Башкирии. Они лично протестировали скорость и качество связи, а также приняли участие в мобильном квесте от чат-бота «МегаФона». Первые посты уже появились в Instagram.

«Проверено на себе: за все 24 часа, пока мы находились на «Банном», 4G-сеть «МегаФона» успешно выдержала все фотоотчеты, прямые эфиры, видео в самом высоком качестве загружалось моментально. Важно, что скорость в смартфоне теперь стала сопоставимой со скоростью проводного интернета», – поделился впечатлениями заместитель директора союза журналистов Челябинской области Денис Мякишев.

Связисты «МегаФона» также провели масштабные работы по расширению сети. На территории Башкирии было построено и модернизировано 7 объектов связи с поддержкой стандартов 2G,3G,4G.

«К началу горнолыжного сезона мы запустили базовые станции на курортах Банное и Абзаково. Также улучшено покрытие сети на объездной дороге по направлению Магнитогорск-Банное, в аэропорту города запущен быстрый 4G. Теперь для мобильного интернета не существует никаких границ – он одинаково быстро «летает» и в Башкирии, и Челябинской области, не уступая по скорости сноубордистам и лыжникам», – говорит руководитель подразделения компании «МегаФон» в Магнитогорске Евгений Рязанов.

Независимые исследователи также подтверждают: быстрее всего в сетях 4G растет скорость «МегаФона». По данным информационно-аналитического агентства TelecomDaily, за год скорости мобильного интернета выросли в Магнитогорске более чем на 10%. Причем по максимальной скорости в технологии 4G лидирует именно «МегаФон» со значением 99,9 Мбит/с.

Челябинск, Павел Зварзин

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