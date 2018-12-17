16-летнюю девушку задержали с крупной партией наркотиков

В Челябинске задержали 16-летнюю девушку с большой партией наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД Челябинска, ночью 15 декабря дорожный патруль остановил на улице Автодорожной УАЗ с номерами другого региона. Одна из пассажирок вела себя подозрительно, поэтому всю компанию доставили в ближайший полицейский участок на досмотр. У девушки 2002 года рождения обнаружили 24 свертка с порошком белого цвета.

Экспертиза показала, что вещество в свертках является наркотическим. Девушку задержали.

Челябинск, Павел Зварзин

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