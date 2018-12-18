В Челябинске определились, кто, как и когда будет выбирать мэра

Новый глава Челябинска будет утвержден в конце февраля. Соответствующее решение приняла сегодня городская Дума.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявки от претендентов будут приниматься с 20 декабря по 15 января. Заседание конкурсной комиссии намечено на 22 февраля 2019 года. Кандидатам предстоит пройти собеседование и представить программу социально-экономического развития города.

В конкурсную комиссию от городской Думы вошли Станислав Мошаров, Сергей Овчинников, Андрей Шмидт и Владимир Бодров. Еще четырех человек назначит губернатор.

Согласно принятому сегодня Положению, принять участие в конкурсе на должность главы города может любой гражданин РФ старше 21 года, обладающий пассивным избирательным правом, имеющий высшее образование, обладающий знаниями Конституции РФ, отраслевых законов, Бюджетного кодекса, а также навыками управленческой деятельности.

Челябинск, Светлана Намская

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