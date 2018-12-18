В Магнитогорске официально открылся «Кванториум»

В Магнитогорске на базе Магнитогорского государственного технического университета имени Носова в рамках ФЦП «Развитие образования» при поддержке губернатора Челябинской области и ММК создан детский технопарк «Кванториум».

Детские технопарки «Кванториум» – площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Цель технопарков – способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии. «Кванториумы» призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов. Проект «Доступное дополнительное образование для детей» предусматривает создание до 2021 года в российских регионах на условиях финансирования из федерального бюджета 85 детских технопарков.

Занятия в магнитогорском «Кванториуме» идут уже с ноября, а теперь состоялось официальное открытие одновременно с аналогичным технопарком в Челябинске и многих других городах по всей России. Технопарк создан в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие образования» и при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Детский технопарк в Магнитогорске создан на средства федерального и регионального бюджетов, вложений ПАО «ММК» и вуза. В целом на его создание и развитие до 2020 года будет выделено около 70 млн руб.

«Это – пусть небольшой, но уверенный шаг к инновационной Магнитке, к инновационному региону. Наше будущее представляется мне очень интересным прежде всего с точки зрения развития новых проектов, участия бизнеса, города, региона в подобных проектах. Очень хочется, чтобы в работе с талантливыми ребятами участвовало наше студенчество», – сказал ректор МГТУ им. Г.И. Носова Михаил Чукин.

В вузе отметили особенности технопарка. Здесь школьники не играют в компьютерные игры, а создают их, не мечтают о роботах, а в непосредственной работе с ними создают новые робототехнические решения. IT-квантум, VR/AR-квантум, Робоквантум и Хайтек – эти четыре направления легли в основу открывшегося «Кванториума».

Представитель Магнитогорского металлургического комбината, заместитель генерального директора по производству ПАО «ММК» Олег Ширяев отметил: «ММК заинтересован, чтобы ребята приходили обученные, обладающие всеми навыками работы с компьютером, всё, что необходимо для современного производства. Комбинат развивается, обновляет ежегодно своё оборудование, где как раз требуются такие выпускники».

Как сообщает пресс-служба МГТУ им. Г.И. Носова, «кванторианцы» уже с 12 лет могут постигать то, что еще вчера казалось «будущим». В детском технопарке пройдут бесплатное обучение около 450 школьников из Магнитогорска и близлежащих районов.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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