Вздохнули и хватит: на Южном Урале снова НМУ

В Челябинской области снова объявлены НМУ.

Напомним, метеоусловия, способствующие накоплению в приземных слоях атмосферы загрязняющих веществ, установились в регионе 1декбаря и дер жались без перерыва до полудня вчерашнего дня. На 19 декабря синоптики НМУ объявлять не стали, но сегодня ситуация снова ухудшилась.

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями предупреждение о возникновении НМУ первой степени по отдельным предприятиям Челябинской области объявлено с 19 часов 19 декабря до 19 часов 20 декабря.

Челябинск, Светлана Намская

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