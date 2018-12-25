А что вы успеете сделать для Вечности? Очень мотивирующая рождественская история

25 декабря 1642 года (по новому стилю 4 января 1643) появился на свет Исаак Ньютон. Культуролог Марина Краенко считает, что пропустить такое событие совершенно невозможно, ведь сэр Исаак вполне может претендовать на статус зеркального отражения главного героя рождественских праздников:

«В ночь на 25 декабря родился, если можно так выразиться, астральный близнец главного именинника Рождества – основоположник классической физики Исаак Ньютон. И если Христос устами своих учеников сформулировал нравственные законы нашего мира, то сэр Исаак и его ученики пытливо изучая дивный божий мир, последовательно открыли его материалистические законы. Так два Козерога с разных сторон попытались гармонизировать и объяснить миропорядок. И если честно, этот синхронизм уже много лет кажется мне одним из приятно повторяющихся рождественских чудес. Несмотря на знание Теории Относительности Эйнштейна и атеистическое мировоззрение…

Божественный интеллект

Помню, после студенческих (зимних) каникул, наша преподаватель высшей математики, окинув взглядом огромный амфитеатр лекционной аудитории, отошла к окну и, рассматривая заиндевевшие (вот прямо как сейчас) деревья в институтском дворике, рассказала академическую новеллу о том, как во второй половине 17-го века во время эпидемии чумы (когда в Англии, например, на два года закрылись университеты), свежеиспеченный кембриджский бакалавр Ньютон, прихватив из альма матер полдюжины книжек, сидя на родовой ферме, до такой степени эффективно проэксплуатировал свой интеллект в период вынужденных каникул, что вернулся в колледж с уже готовыми идеями, в результате «шлифовки» коих разработал дифференциальное исчисление – отдельный раздел математики, изложил основы современной теории цвета, вывел закон Всемирного тяготения и решил несколько математических задач, которые до него считались неразрешимыми.

Воспроизведя слова классика: «В те дни я был в расцвете своих изобретательских сил, и Математика и Философия с тех пор меня уже ни разу не захватывали так сильно, как тогда», Неля Михайловна повернулась к нам и спросила: «А что вы успели сделать за каникулы?»

Ни один педагог не мотивировал (меня лично) на борьбу с собственной интеллектуальной и прочей ленью столь мощно, как эта академическая дама. Хотя жиденькое оправдание скромных собственных достижений (у Ньютона же был недюжинный интеллект, а не ординарный, так сказать общечеловеческий) в голове и на языке вертится до сих пор.

Тогда же у меня возник не столько почтительный (хотя интегралы – тоже достижение ньютоновского мозга – моя тайная слабость), сколько непреходящий интерес к личности мэтра, которого многие считают вообще величайшим ученым всех времен и народов.

Каждый, кто захочет, в наше время с легкостью узнает, основные даты и этапы биографии этого маэстро от науки.

И про то, что по происхождению Исаак Исаакович был мелким-премелким землевладельцем, чьи предки во многих коленах владели всякими множеством акров земли вблизи английского городка Вулсторп в графстве Линкольншир. Что отец недошенного младенца умер за несколько месяцев до его рождения, оставив семье в наследство 500 фунтов, усадьбу и кучу земли, а новорожденный комочек – будущее «украшение рода человеческого» доводила до адекватного в физиологическом плане человеческого состояния (поместив в «инкубатор» – большую овечью рукавицу) любящая бабуля. Что маленького и слабенького, поначалу еще и плохо учившегося Исаака Ньютона – второго чуть не до смерти затравили – избили розовощекие крепыши – одноклассники по местной сельскохозяйственной школе. И что он решил «забить» обидчиков мозгами, а потому стал первым учеником сначала в этой задрипанной школе, а затем в заурядной гимназии города Грантем, куда его по настоянии дяди, впечатленного пристрастием Исаака к математике, рисованию и музыке, определила (с мозговым скрежетом) мать – дважды вдова, ужасно хотевшая возложить на старшего сына все заботы по ферме и вообще содержанию семьи. Лучшим студентом Исаак стал и в Тринити-колледже Кембриджского университета, где из-за бедности этот умница, кроме всего прочего, выполнял обязанности слуги для более обеспеченных студентов и преподавателей, долгое время посещая лишь часть лекций.

Попутно вы узнаете, что Кембриджский университет в те времена был куда менее продвинутым, чем его немецкие, скажем так, собратья. Картину мира там изучали по Аристотелю, хотя уже были известны законы замечательного предшественника Ньютона – Кеплера. Поэтому смышленый Ньютон быстро овладел учебной программой и перешел к изучению трудов ведущих ученых того времени, в частности, последователей французского философа Рене Декарта, придерживавшегося механистических взглядов на Вселенную. Весной 1665 года он получил ученую степень бакалавра, а дальше случились те самые невероятные события в истории науки, о которых и напомнила нам в своем научно-педагогическом порыве Неля Михайловна – спустя пять веков и двадцать лет после чумных каникул 22-летнего Ньютона.

Вскоре после возвращения в Кембридж Ньютон был избран в ученый совет Тринити-колледжа (его статуя до сих пор украшает университетскую церковь). В 1668 г. ему была присвоена степень магистра, а в 1669 г. его учитель, знаменитый английский математик Барроу передал Ньютону почётную Лукасовскую кафедру ( математики и физики ) в университете. Ньютон прочитал курс лекций по теории цвета, в которых объяснил цветовые различия основными характеристиками световой волны (или, как теперь говорят, длины волны) и высказал мнение о корпускулярной природе света – именно эксперименты по дисперсии ( разложению) света он и проводил во время чумных каникул.

А еще молодой ученый сконструировал (и собственноручно изготовил) зеркальный телескоп, чем вызвал неподдельный интерес Королевского общества и, в целом, современников. Многолетние исследования света и цветов были опубликованы в 1704 году в его фундаментальном труде «Оптика» (Optics). И, пожалуй, меня, как и всех очкариков, по сей день, поражает одержимость Ньютона именно в этой сфере. Как вспоминали современники, «оптические опыты превратились в настоящую страсть». Ученый не боялся экспериментировать даже с собственными глазами: брал шпильку «и вдавливал ее между глазом и костью, как можно ближе к боковой части глаза». Ради познания истины или как выражались в то время «тайны божьего мира» (а Ньютон был воспитан и оставался до конца своих дней протестантом) ученый был готов на опыты со своим телом.

Нетрудно также найти сведения – биографий Ньютона, и весьма приличных, издано несколько, – что этот благородный человек, увы, пару раз бы втянут в разборки по поводу академических приоритетов (а что вы хотите – научная жизнь полна не только тяжкого труда, гениальных озарений и множества тупиков в туннеле, но и бьющих ключом страстей и сложных интриг). Сначала с Робертом Гуком (по поводу гипотезы о двойной природе света), а затем (относительно открытия дифференциального исчисления) с еще одним научным гуру – Готфридом Лейбницем. Скандалы и конфликты столь подавляюще действовали на ученого, что он даже принял решение (и придерживался его десятилетиями) не публиковать по «некомфортным» в плане притязаний на первенство вопросам своих трудов и не участвовать в интеллектуальных обсуждениях по этим темам. Благо, в распоряжении Ньютона было предостаточно и других ниш для гипотез и экспериментов.

В начале 1680-х Ньютон снискал себе мировую славу и признание коллег (французы, например, приняли его в иностранные члены своей Академии), исследуя траектории движения планет и их спутников. В результате этих исследований (также сопровождавшихся спорами с коллегами, и тем же Гуком о приоритете), были сформулированы закон Всемирного тяготения и законы механики Ньютона, как мы теперь их называем. Свои исследования Ньютон обобщил в книге «Математические начала натуральной философии» (Philosophiae naturalis principia mathematica), положившей начало тогдашней научной революции.

Религиозные взгляды ученого, его приверженность протестантизму также привлекали к Ньютону внимание широких кругов интеллектуальной элиты, но, в основном, английской в лице, например, философа Джона Локка.

Проводя много времени в Лондоне (после избрания президентом научного Королевского общества, а затем и членом парламента), Ньютон втянулся в политическую жизнь столицы и в 1696 году был назначен смотрителем (а затем пожизненным директором) Монетного двора. И смог (вот что значит стоящий просвещенный человек на государственной службе!) превратить эту должность из синекуры в действенную меру борьбы с фальшивомонетчиками, затеяв честную перечеканку английской монеты. Он привел в порядок (не зря же всю жизнь изучал металлы, в том числе, и посредством алхимии) расстроенное монетное дело Англии, а заодно и финансы королевства, что в дальнейшем просто спасло английскую экономику.

К слову, именно эта должность, наконец-то, принесла сэру Ньютону финансовую стабильность (и дворянство!– король возвел ученого в рыцари). А до пятидесяти лет этот уважаемый ученый был весьма и весьма стеснен в средствах и пребывал в сословии, образно говоря, «разночинцев». Барроу и кафедру ему уступил, чтобы хоть как-то поправить материальное положение бедненького гения, а от вступления в Королевское научное общество Ньютон – честный, скромный, совсем не тщеславный человек вообще отказался, сообщив, что не имеет средств на уплату членских взносов. Взять деньги от богатых собратьев по науке Исаак Исаакович не захотел, поэтому академики приняли беспрецедентное решение – «в знак признания выдающихся заслуг принять кембриджского профессора Ньютона в Общество без внесения им положенной суммы»…

Разумеется, каждому, хоть что-то слышавшему о биноме Ньютона или его «флюксиях», неплохо бы прочитать и небанальную эпитафию, сочиненную достойнейшими современниками Ньютона, высеченную на его могиле в английском национальном пантеоне – Вестминстерском аббатстве:

"Здесь покоится Сэр Исаак Ньютон, Который почти божественной силой своего ума Впервые объяснил С помощью своего математического метода Движения и формы планет, Пути комет, приливы и отливы океана. Он первый исследовал разнообразие световых лучей, И проистекающие отсюда особенности цветов, Каких до того времени никто даже не подозревал. Прилежный, проницательный и верный истолкователь Природы, древностей и священного писания, Он прославил в своем учении Всемогущего Творца. Требуемую Евангелием простоту он доказал своей жизнью. Пусть смертные радуются, что в их среде Жило такое украшение человеческого рода».

Божественная скромность. И проницательность?!

И, кстати, о Всемогущем Творце и сэре Исааке, а точнее, о точках соприкосновения двух великих именинников Рождества. Углубленные занятия естественными науками и математикой совмещались у Ньютона с религиозностью. К концу жизни он даже написал сочинение о пророке Данииле и толкование Апокалипсиса. Впрочем, его теологические труды по большей части не опубликованы. А написаны, как и работы по математике – физике, прекрасно, ведь первая степень – бакалавра – была получена Ньютоном по изящным искусствам (словесным наукам).

После смерти Ньютона возникло научно-философское направление, получившее название ньютонианства, наиболее характерной чертой которого была абсолютизация и развитие высказывания Ньютона: «гипотез не измышляю» («hypotheses non fingo») и призыв к феноменологическому изучению явлений при игнорировании фундаментальных научных гипотез. Понятно, что так привлекало последователей ученого: ведь все его многолетние вычисления оказались верными. Ньютон эмпирическим путем создал целую систему мироздания, основанную на одном простом и великом начале. Сделав ясными все сложнейшие движения Луны, планет и даже скитающихся по небу комет.

Так что еще вопрос – чье учение – Христа или Ньютона имеет больше адептов, даже несмотря на все достижения и открытия хомо сапиенс, случившиеся с Рождества Христова или с декабря 1642-го…

Ньютон как-то написал: «Если бы другие думали так же напряжённо, как я, они получили бы похожие результаты». И кстати, большой вопрос, только ли точные науки он имел в виду, ибо интересы ученого в познании тайн божьего мира были разнообразны, например, он занимался хронологией древних царств.

Но, честно говоря, я бы ни за что не стала в канун Рождества вспоминать о самом замечательном ученом или поэте, если бы он оказался никудышным человеком. А сэр Исаак был человеком хорошим и даже милым. Он уважал чужие убеждения. Современники отмечали, что Ньютон «дружелюбен и не чванлив, не эксцентричен, как другие гении, очень застенчив».

Он был любящим сыном и старшим братом. Когда в 1689-м году от тифа умирала его мать, сэр Исаак испросил отпуск у коллег по Конвенту и целые ночи проводил у её постели – давал лекарства, готовил горчичники и мушки, ухаживая за больной как первоклассная сиделка.

Он материально помогал всем родственникам и даже своей старинной любви, именовавшейся до замужества мисс Сторей.

ЗдОрово, конечно, что поклонником застенчивого непубличного ученого оказался богатый молодой аристократ Чарльз Монтегю – канцлер казначейства, назначивший Ньютона на должность в Монетный двор с жалованием в 15 тысяч фунтов в год, из коего у скромного в потребностях Ньютона мгновенно образовался капитал, который он начал щедро раздавать на благотворительность, приговаривая: «Люди, не помогавшие никому при жизни, никогда никому не помогли». Он помогал родным и коллегам, пожертвовал крупную сумму приходу, в котором родился, давал стипендии молодым людям. Так, в 1724 году назначил стипендию в двести фунтов математику Маклорену, впоследствии мировой знаменитости, а затем отправил его за свой счет в Эдинбург в помощники к Джемсу Грегори.

И даже к своим любимицам – кошкам сэр Исаак относился с проницательной заботой.

И вошел в историю не только как выдающийся астроном, физик и математик, но и как изобретатель специального проема, который впоследствии назвали «дверцей для кошек». Легенда гласит, что дело происходило так. Сэр Исаак Ньютон ставил в кабинете какой-то опыт, естественно требовавший тишины и сосредоточенности. Посему закрыл дверь, чтобы никто не смог помешать его работе. Исключением была лишь любимая кошка ученого. Она спокойно сидела в комнате, пока ей не понадобилось выйти на улицу по своим кошачьим делам. Кошура начало жалобно мяукать и скрестить лапой дверь. Ученому пришлось оторваться от работы и выпустить мяукающую питомицу на улицу. Не успел он опять погрузиться в работу, как мурочка попросилась назад, устроив целый концерт перед входной дверью. Уже через пару дней ученый разрешил проблему, проделав при помощи местного плотника в двери кабинета и входной эту самую «китти-дверцу».

Продолжая же тему «точек соприкосновения» Ньютона с его астральным близнецом… Не так давно, британская «Daily Star» опубликовала сенсацию: Исаак Ньютон в одном из своих трудов предсказал апокалипсис, сообщив, что не позднее 2060 года Вселенную ждет «перезагрузка». Или, как написал ученый, «новое начало».

Зашифрованные предсказания будущего ученый подписал как Иегова Санктус Унус. Флориан Фрейштетер, исследовавший наследие Ньютона, пришел к выводу, что астроном считал: апокалипсис может произойти и позже предсказанного им срока, но уж точно не раньше: «Для Ньютона 2060 год является тем порогом, за которым нас ждут катастрофы и войны, но затем начнется новая божественная эра».

В общем, всё как всегда: ждем Страшного суда и Рождественскую звезду. Помним, что на всякое действие есть противодействие. Заботимся о близких. Имеем совесть. Гладим кошек и кормим замерзающих в холода синичек и воробушков.

И осознаем (Рождество ведь), что каждый из нас родился в результате цепочки невероятных событий, что начинается происхождением жизни на Земле или даже Большим взрывом. И существование наше уникально и бесценно, и следует наслаждаться каждым его мгновением. А поэтому нельзя дать убедить себя в том, что нужно все время терпеть, быть нищим, ненавидеть весь мир, да ещё и радоваться тому, что так происходит».

Челябинск, Марина Краенко

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