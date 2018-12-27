Опять разрез: Струков приобрел новый актив

Южноуральский миллиардер и депутат Константин Струков приобрел новый актив – Прокопьевский угольный разрез. Об этом сообщил Forbes, уточнив, что сумма сделки составила около 130 млн долларов. Струков заявил, что купил разрез в кредит.

Прокопьевский разрез, которому в текущем году исполнилось 65 лет, вошел в состав холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) в 2010 году. Предприятие находилось в плачевном состоянии, но за 8 лет СДС нарастил добычу в разрезе почти в 6 раз: с 300 тысяч тонн каменного угля до 1,7 млн тонн по итогам 2017 года.

Прокопьевский разрез – не первый актив, который Струков приобрел у СДС. В 2017 году к нему перешел Киселевский разрез с добычей примерно 2 млн тонн угля.

В целом, в завершающемся году подконтрольное Струкову ООО «МелТЭК» планировало добыть 3,6 млн тонн угля, с покупкой Прокопьевского разреза добыча превысит 5 млн тонн угля в год, а к 2021 году угольный дивизион Струкова планирует выйти на добычу 10 млн тонн, отмечает Forbes и уточняет: интерес южноуральского олигарха к углю обусловлен хорошей конъюнктурой и большим разнообразием проектов по сравнению с золотодобычей.

Отметим, что в Челябинской области Струков известен как могильщик угольной отрасли. Именно при его активном участии была прекращена сначала разработка Копейского угольного разреза, а недавно – и Коркинского разреза. При этом оба остались без рекультивации.

Хотя формально Копейским разрезом занимался ОАО «Челябинскуголь», 62% акций которого принадлежали государству, именно Константин Струков возглавлял предприятие в момент его банкротства. Он руководил компанией с 2001 по 2006 год. В 2002 году г-н Струков начал банкротить предприятие, одновременно создавая Челябинскую угольную компанию. При этом наиболее ликвидный актив Челябинскугля – Коркинский разрез – во время процедуры банкротства перешел Челябинской угольной компании через Урикомбанк (сейчас – Уралпромбанк), совладельцем которого являлся Струков.

Еще при формально действовавшем Челябинскугле была остановлена шахта Центральная Копейского разреза. Оставшиеся шахты Комсомольская и Капитальная останавливала уже ЧУК. Рекультивацией Копейского разреза г-н Струков заниматься отказался, оставив эту «честь» государству.

После остановки копейских шахт деятельность ЧУК сконцентрировалась на разработке Коркинского разреза. При этом производилась она под обещания провести рекультивацию самого глубокого карьера Евразии. Однако еще несколько лет назад сами руководители компании заговорили о возможном банкротстве предприятия. Но некоторое время ЧУК продолжала работать – пока не вспыхнули выступления против строительства в десятке километров от Челябинска Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания). Южноуральцы были возмущены перспективой того, что в нескольких километрах от Шершневского водохранилища (единственного питьевого источника Челябинской агломерации) вырастет дамба выстой 100 метров, за стенами которой будут плескаться токсичные отходы обогащения медной породы. После массовых акций протеста возник «компромиссный» проект, согласно которому хвосты обогащения предложили использовать в качестве закладочного материала при рекультивации Коркинского разреза.

РМК и ЧУК создали совместное предприятие «Промрекультивация», которое и должно было заниматься засыпкой карьера. Однако и этот вариант встретил категорический отпор со стороны противников строительства Томинского ГОКа. И вдруг, в самый разгар противостояния, летом 2017 года ЧУК заявляет о прекращении работы в Коркино. К началу 2018 года из разреза выводят всю технику и прекращают тушить пожары на бортах карьера. Город окутывают клубы удушливого дыма, достигающие Челябинска, а среди жителей распространяется паника. При этом в РМК заявляют, что вся тяжесть рекультивации разреза теперь, скорее всего, ляжет на медную компанию. Параллельно сетуя на то, что ЧУК тянет с передачей документов по карьеру, что мешает приступить к тушению пожаров.

Таким образом, предприятие г-на Струкова бросило уже второй карьер в Челябинской области, и приобрело новый в Кузбассе.

Москва, Игорь Юров

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