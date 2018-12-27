Эксперты WWF оценили работу ММК в сфере экологии

Работу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в части охраны окружающей среды оценили эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF). По итогам рейтинга предприятие отмечено в числе лучших горнодобывающих и металлургических компаний РФ в данной сфере.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, ММК продолжает реализацию проектов, направленных на снижение негативного воздействия на экологию: в 2018-2025 годах комбинат планирует направить на эти цели более 38 млрд руб. Исследование инициировано Всемирным фондом и программой ООН по окружающей среде (представительство в РФ). Расчет проведен Национальным Рейтинговым Агентством на основании данных о деятельности компаний, имеющихся в публичном пространстве (отчетность, доклады, СМИ, официальные сайты компаний). Итоговый рейтинг формировался по результатам анализа трех составляющих: экологический менеджмент предприятия, воздействие на окружающую среду и раскрытие информации.

ПАО «ММК» оказалось в числе предприятий, разделивших первое место раздела «Воздействие на окружающую среду» рейтинга экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний Российской Федерации.

По словам экспертов, данное исследование позволяет сопоставить информацию об уровне экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний и масштабах воздействия их деятельности на окружающую среду, а также дает представление о динамике изменений в отрасли в целом. В этом году в рейтинге приняли участие около 40 крупнейших горнодобывающих и металлургических компаний, работающих в России.

«В течение многих лет на ММК отмечается положительная динамика по экологическим показателям, ставшим критериями оценки предприятий в данном разделе рейтинга. В числе крупнейших природоохранных проектов, реализованных ММК в прошлом году – реконструкция сероулавливающих установок аглоцеха, реконструкция газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата в электросталеплавильном цехе, а также строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей №9 и №10», – сообщил в пресс-службе комбината.

Работа продолжилась и в 2018 году. В частности, в ноябре введен в эксплуатацию комплекс гидротехнических сооружений в акватории Магнитогорского водохранилища – важнейший элемент реконструкции системы оборотного водоснабжения ММК. В реализацию водоохранного проекта комбинат вложил около 650 млн руб.

«Ключевым элементом реконструкции системы оборотного водоснабжения стало строительство разделительной дамбы и водопропускных устройств в акватории Магнитогорского водохранилища между Казачьей переправой и Южным переходом с переводом ТЭЦ и кислородной станции № 4 на оборотное водоснабжение через акваторию резервуара-охладителя. Таким образом, достигнута максимальная изоляция Магнитогорского водохранилища от влияния сточных вод ПАО «ММК», – рассказали в пресс-службе.

Реализация проекта сокращает объем сбрасываемых вод в 11 раз, а массу сброса загрязняющих веществ – в 7 раз. Также предусмотрено озеленение дамбы и поэтапное зарыбление водоема в течение четырех лет, что будет способствовать восстановлению экологического баланса водохранилища.

Отметим, что с 2013 по 2017 годы инвестиции ММК в природоохранную деятельность составили более 11 млрд рублей. До 2025 годы на снижение негативного воздействия на окружающую среду планируется потратить еще более 38 млрд рублей.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 27.12.18

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