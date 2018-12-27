Долги в подарок: сотрудников челябинского вуза заставили вместе с «зарплатной» картой оформить кредитку

В Челябинске разгорается скандал между сотрудниками челябинского вуза и Сбербанком. Как передает корреспондент РИА «Новый День», началось все с коллективного получения дебетовых карт от Сбербанка сотрудниками одного из вузов Челябинска.

По словам горожан, им вручили кипу документов, которую большинство из них подписали, не особенно вдаваясь в подробности. Каково же было их удивление, когда вместо с «зарплатной» картой они получили еще и кредитную. Кто-то из челябинцев возмутился, на что менеджеры кредитного учреждения заметили, что обе карты идут одним комплектом.

Но среди тех, кто забрал обе карты, нашлись те, что не горели желанием воспользоваться ею. Но им, по словам челябинцев, пришлось столкнуться со странностями «мобильного банка». Так, одна из сотрудниц вуза рассказала, что, оплатив небольшой счет, вдруг выяснила, что деньги списаны не с дебетовой карты, а с кредитной. Причем ни заблокировать ее дальнейшее использование, ни перевести приоритет платежа с кредитной карты на дебетовую не получилось ни через личный кабинет, ни с помощью специалиста «горячей линии».

Впрочем, были и те, кто, к крайнему неудовольствию менеджеров банка, наотрез отказались брать кредитку, вернув их сотрудникам кредитного учреждения. Но и им пришлось пережить несколько неприятных дней. Так, одна из них через день получила извещение, что карта на ее имя все-таки активирована. «Я потребовала аннулировать мою карту, в итоге меня связали с каким-то менеджером, он оформил претензию, на рассмотрение которой Сбербанк взял три дня, – цитирует женщину «Челябинск.ру». – Дня через два мне пришло уведомление, что лимит по кредиту снижен с 20 тысяч до нуля, а затем кредитная карта исчезла из личного кабинета. Я очень рада».

В Сбербанке объясняют «сложности» с мобильным банком вероятными техническими неполадками. И заверяют, что навязывать кредитные карты никто не собирался.

Челябинцы же, узнавшие об этой истории, советуют землякам впредь быть более внимательными и не поддаваться на понукания сотрудников кредитных учреждений, как бы последние ни ссылались на нехватку времени или любые другие из «тысячи причин, почему вы можете подписать финансовые документы, не читая».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.12.18

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