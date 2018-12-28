В Челябинске автомобиль «Яндекс.Такси» залетел под большегруз, есть погибшие

В Челябинске автомобиль компании «Яндекс.Такси» попал под большегруз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня ночью

На перекрёстке Свердловского тракта и улицы Индивидуальной:

водитель Datsun не справился с управлением, вылетел за пределы дороги и врезался в столб и дорожное ограждение. От удара такси отбросило обратно на дорогу и автомобиль залетел под движущийся попутно грузовик Scania с полуприцепом.

Водитель такси погиб, пассажиров в автомобиле, по данным ГИБДД, не было.

Отметим, это не первое смертельное ДТП с участием «Яндекс.Такси» – как правило, такие аварии происходят поздно вечером, ночью или рано утром.

«Если я сам без машины и вызываю вечером или ночью такси, то никогда не сажусь в обклеенное (машину с фирменными наклейками «ЯндексТакси – прим. НД), – рассказал РИА «Новый День» один из таксистов. – Они работают по 12-14 часов и концу дня уже вообще перестают контролировать дорогу».

Челябинск, Павел Зварзин

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