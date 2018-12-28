Попраздновали: в одном из уральских ДК рухнул потолок

В одном из домов культуры Копейска. в разгар праздничной недели рухнул потолок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел ДК имени Ильича в посёлке Потанино между двумя утренниками. Поэтому на втором этаже здания, где упала штукатурка, никого не было.

По оценке сотрудников ДК, площадь обрушения превысила 15 квадратных метров, а толщина упавших кусков достигала 7 см.

Здание ДК было построено 60 лет назад – в 1957 году, когда в нам проводили капитальный ремонт, сотрудники не помнят, отмечает 74.ru.

Из-за ЧП пришлось отменить 5 утренников: ДК имени Ильича закрыт, втиснуться в плотное новогодние расписание на других площадках не получилось.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 28.12.18

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