Сугробы подросли на 13 сантиметров: снегопад на Урале продлится еще не менее суток

Снегопад, начавшийся на Южном Урале вечером 27 декабря, продлится еще минимум сутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в разных районах Челябинской области выпало от 1 до 19 мм осадков. Наибольшее количество снега отмечено в Бредах – 70% от месячной нормы. В отдельных районах высота снежного покрова увеличилась на 10 -13 см.

В Челябинске за сутки выпало 6 мм осадков: город второй вечер стоит в 10-бальных пробках.

По данным синоптиков, снегопад в областном центре продлится минимум до вечера субботы. В отдельных районах области снег будет идти до конца года.

Несмотря на неслабый ветер (до 9 метров в секунду) режим «черного неба» и в Челябинске, и по области продлили еще на сутки. В воскресенье, 30 декабря, ветер должен сменить направление с юго-восточного на юго-западный, и тогда Челябинск сможет вздохнуть свободно, так как это одно из трех направлений, при которых над город не скапливается смог.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 28.12.18

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