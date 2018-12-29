В Челябинской области сменили митрополита

На Южном Урале сменили митрополита. Соответствующее решение приняли патриарх Кирилл и Священный синод.к

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь уже бывший митрополит Челябинский и Миасский Никодим возглавит Новосибирскую митрополию. Его место в Челябинске займет епископ Троицкий и Южноуральский Григорий.

Новому владыке (в миру Андрею Петрову) 26 декабря исполнилось 44 года. Завершив обучение в духовной академии, служил в Перми, в 2009 году постригся в монахи, получив имя Григорий, с 2010 по 2011 год числился в Синодальном отделе по тюремному служению. В декабре 2013 года стал епископом Троицким и Южноуральским.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 29.12.18

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