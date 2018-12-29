Год заканчивается, смог продолжается: в Челябинске продлили НМУ

В Челябинске ожидаемо продлили НМУ.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ и способствующие повышению концентрации вредных примесей в приземных слоях атмосферы, сохранятся до 19 часов 30 декабря.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 29.12.18
Террористы и развал ЕС: Россия под ударом деградации международной обстановки. / В Челябинской области сменили митрополита. / 2019: год потрясений, перемен и неожиданных возможностей. Гороскоп РИА «Новый День». Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»