Год заканчивается, смог продолжается: в Челябинске продлили НМУ

В Челябинске ожидаемо продлили НМУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ и способствующие повышению концентрации вредных примесей в приземных слоях атмосферы, сохранятся до 19 часов 30 декабря.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 29.12.18

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