Под завалами дома в Магнитогорске найден живой младенец (ВИДЕО)

Под завалами дома №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске найден 11-месячный ребенок. Живой. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Челябинской области. Готовится реанимация.

Как уже сообщал «Новый День», 31 декабря около 6 часов утра в доме №164 по улице Карла Маркса, в подъезде №7, произошел взрыв. Через некоторое время подъезд обрушился. На данный момент из-под завалов извлечено 14 человек, 8 из них погибли – восьмое тело смогли достать сегодня днем.

По предварительным данным, ребенок был тепло одет и лежал в кроватке – это его и спасло.

Спасение ребенка

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 01.01.19

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