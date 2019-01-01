Медики оценили состояние малыша, найденного под завалами в Магнитогорске

11-месячного малыша, найденного под завалами в Магнитогорске, могут отправить в Москву.

Как уже сообщал «Новый День», ребенка удалось достать примерно час назад, его немедленно отправили в реанимацию.

«Состояние ребенка оценивается врачами как тяжелое: серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма, – сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. – По поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой из Челябинска в Магнитогорск выехала бригада лучших врачей-реаниматологов, главный неонатолог области. Специалисты из федеральных медцентров готовы подключиться к телемедицинским консультациям. При необходимости, после оценки состояния, ребенка смогут эвакуировать в Москву для оказания дальнейшей помощи».

Мальчик зарегистрирован в доме вместе с матерью и трехлетним братом, они тоже живы. Малыш спал в кроватке, это смягчило удар рухнувших бетонных конструкций.

Спасение ребенка

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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