Младенца, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, отправляют из Москвы домой

Ваню Фокина, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, сегодня выписывают из больницы.

Как уже сообщал «Новый День», в 6 часов утра 31 декабря в доме №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв, а потом обрушился подъезд №7. Погибли 39 человек. Родители 10-месячного Вани вместе с его 3-летним братом успели эвакуироваться из здания, а малыш остался под завалами. Во время взрыва он спал в кроватке, это смягчило удар.

Мальчика достали днем 1 января. Врачи диагностировали у него серьезные обморожения конечностей, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы голени, общее переохлаждение.

Ребенка в крайне тяжелом состоянии эвакуировали в Москву. Столичные медики очень осторожного прогнозировали ситуацию. К счастью, оправдались самые оптимистичные надежды: 5 января Ваня начал самостоятельно дышать, 7 января пришел в себя и на сегодняшний день полностью восстановился.

Тем не менее, во время перелета из Москвы мальчика будет сопровождать реаниматолог, врачи будут встречать ребенка и в аэропорту Магнитогорска, сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области. Детская больница Магнитогорска составит индивидуальный план реабилитации Вани, которому через несколько дней исполнится 1 год.

Москва, Ольга Арсентьева

Москва. Другие новости 14.02.19

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