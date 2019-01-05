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Суббота, 5 января 2019, 15:09 мск

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Младенец, спасенный из завалов в Магнитогорске, начал дышать самостоятельно

Минздрав заявил об улучшении состояния 10-месячного ребенка, спасенного в Магнитогорске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, четверо суток под круглосуточным наблюдением ведущих специалистов московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии находится 10-месячный Ваня Фокин.

«Состояние мальчика медики оценивают как стабильное. За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешёл на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке. Врачи продолжают наблюдать за состоянием малыша в круглосуточном режиме», – уточнили в ведомстве.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд десятиэтажки на проспекте Карла Маркса. В результате под завалами оказались несколько десятков человек. 39 человек погибли (в том числе 6 детей). Шестерых удалось спасти. Из них двое детей. В том числе десятимесячного Ваню Фокина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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