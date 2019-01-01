Состояние малыша, найденного под завалами в Магнитогорске, оценивается как крайне тяжелое

11-месячного малыша, найденного под завалами в Магнитогорске, спецрейсом отправят в Москву.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Минздрава Челябинской области, после тщательного осмотра состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое: у мальчика серьезные обморожения конечностей, а также закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение.

Из Москвы в Магнитогорск вылетает специальный борт ФМБА, на котором для оказания экстренной помощи раненому ребенку отправятся лучшие детские анестезиологи-реаниматологи, хирурги-травматологи России, специалисты ФМБА. Ребенок будет эвакуирован в Москву, в ведущий центр детской хирургии и травматологии.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 01.01.19

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