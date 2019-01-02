«Мы боялись, что откажут почки…» Министр здравоохранения РФ рассказала о состоянии 11-месячного магнитогорца

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что угрозы для жизни 11-месячного Вани из Магнитогорска нет.

Как уже сообщал «Новый День», мальчика извлекли из-под завалов днем 1 января и спецбортом отправили в Москву.

«Угрозы жизни нет, – сообщила министр. – Состояние тяжелое, стабильное. Очень многое было сделано за прошедшую ночь. После полного обследования, к счастью, мозг абсолютно сохранен, только поверхностные раны на голове от сдавливания головки, гематомы поверхностные. Восстановили гемостаз, водный баланс, «расправился» ребенок. Потому что исходно были запавшие глаза, запавший родничок, вялый тургор и так далее. Много лучше ножка, к счастью. Мы смогли улучшить микроциркуляцию, ночью проводили баротерапию. Поэтому сейчас такой синюшности, как мы видели исходно, нет, нога розовая, теплая. Но при этом на пробах лабораторных все-таки асимметрия есть. Мы боялись, что откажут почки после краш-синдрома, синдрома длительного сдавливания. Ночью начал выделять мочу, сейчас моча идет адекватно. Сейчас обезболен ребенок, медикаментозно «загружен» для того, чтобы дать ему возможность восстановиться. С малышом мама. Мама – медсестра. Находится все время рядом. С мамой работают психологи с тем, чтобы и ей облегчить ситуацию».

Напомним, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор, доктор медицинских наук Леонид Рошаль отметил, что в ближайшие дни возможны осложнения, но медики к этому готовы.

Состояние других пострадавших во время обрушения стабильное. «Мужчину, находящегося в тяжелом состоянии, сегодня переводят в Челябинскую областную больницу», – сообщили в региональном Минздраве.

Москва, Светлана Намская

Москва. Другие новости 02.01.19

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