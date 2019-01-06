Власти Челябинской области: судьба дома с обрушившимся подъездом не решена

В правительстве Челябинской области обещали провести еще одну экспертизу дома №164 по проспекту Ленина в Магнитогорске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», со вчерашнего дня ведутся подготовительные работы по демонтажу седьмого и восьмого подъездов дома №164 по проспекту Ленина в Магнитогорске, где обрушился подъезд, погребя под завалами несколько десятков человек. Об этом сообщает telegram-канал пресс-службы губернатора Челябинской области «Молнии Дубровского».

«Проведенная экспертиза рекомендует на время демонтажа отселить жителей пятого и шестого подъездов. Это будет выполнено. После завершения демонтажа седьмого и восьмого подъездов будет проведена еще одна проверка всех оставшихся подъездов дома. Окончательные решения будут приниматься на основании этой экспертизы», – подчеркнули в правительстве региона.

Между тем, пресс-служба мэрии Магнитогорска сообщает, что уже сегодня в доме №164 по проспекту Карла Маркса будут запущены лифты: с 12:00 – с 9 по 12 подъезд; до 17:00 – с 1 по 4 подъезд. На сегодня же был намечен пробный запуск горячей воды в подъездах с 9 по 12.

Ранее стало известно о петиции, составленной магнитогорцами в адрес президента Владимира Путина с требованием полностью расселить дом, в котором утром 31 декабря обрушился подъезд. За три дня обращение подписали более 2,5 тысяч человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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