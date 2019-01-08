Подземный переход в центре Челябинска превратился в ледяную ловушку

В центре Челябинска случилось ЧП: в районе подземного перехода на площади Революции прорвало водовод.

Как сообщили РИА «Новый День» очевидцы, переход на перекрестке проспекта Ленина и улицы Цвиллинга превратился в каток. «Я хотела перейти от Центрального гастронома к гостинице «Южный Урал» и не смогла – ступени скользкие, а внизу – вообще каток, шагу ступить нельзя, – рассказала горожанка. – В самом переходе темно и парит. Мне пришлось вернуться».

Сложнее всего приходится пенсионерам: спустившись каким-то образом в переход, они не могут самостоятельно ни пройти вперед, ни вернуться назад – слишком скользко. «Им помогают какие-то мужчины с оранжевыми повязками».

Остальным приходится передвигаться по обледенившим ступеням и плитам на свой страх и риск: обходить этот перекресток по верху слишком далеко, а на трамвайную остановку попасть каким-то другим путем вообще невозможно.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 08.01.19

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