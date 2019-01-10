Опасно для жизни: пешеходные зоны Челябинска превратились в полосы препятствий

Пешеходные зоны Челябинска в новогодние праздники превратились для горожан в полосы препятствий. А детские горки и вовсе опасны для жизни.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском региональном отделении ОНФ, в новогодние праздники в рамках акции «Снежный фронт» была проведена серия рейдов на территории Челябинской области: в первую очередь проверялось состояние подходов к социальным учреждениям, а также качество уборки снега и наледи на дорогах и тротуарах.

Выявлен ряд серьезных нарушений. Одним из самых опасных для жизни и здоровья стал подземный переход на перекрестке проспекта Ленина и улицы Цвиллинга в Челябинске. Напомним, 8 января там прорвало водопровод и переход превратился в каток. Особенно тяжело пришлось пенсионерам, большинство из которых не смогло самостоятельно передвигаться по обледеневшим ступеням и плитам, а также людям с маленькими детьми. При этом у многих не было альтернативы: на трамвайную остановку попасть другим путем невозможно.

Еще одна ледяная ловушка обнаружена в том же районе между жилыми домами: колея заблокировала проезд для машин и стала опасным препятствием для пешеходов. По сообщениям жителей, ее не убирают уже около недели. Искать обходные пути приходится и пациентам поликлиники на улице Российской, где, убирая проезжую часть, засыпали снегом тротуар.

«В новогодние каникулы сильного снегопада не было, однако у челябинцев все равно были поводы пожаловаться на работу дорожных служб. Автодороги зачем-то щедро обработали реагентами, хотя для уборки выпавшего снега достаточно было использовать спецтехнику, – отмечают в ОНФ. – Отличились и коммунальщики: мы видели кучи снега на остановках, заваленные тротуары, скользкие пешеходные переходы. Тротуары на некоторых улицах настолько завалены снегом, что людям приходится идти по проезжей части».

Выяснилось, что потенциально опасными для здоровья взрослых и детей являются и многие горки: ненормативные выступы и щели, самодельные конструкции, отсутствие специально обученного персонала даже на территории официальных ледовых городков в парках – все это делает зимний отдых небезопасным.

Множество обращений граждан с описанием аналогичных проблем поступило из других населенных пунктов Челябинской области. Так, в Магнитогорске жители жалуются на сугробы во дворах и заваленные снегом тротуары. Активисты ОНФ направили обращения руководителям муниципалитетов с требованием устранить все выявленные нарушения. Акция «Снежный фронт» будет проводиться до конца зимы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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