«Проблемы создаете вы, а страдаю от них я…» Житель Челябинска вынуждено протестировал доступность городской среды

В Челябинске для людей с ограниченными возможностями не приспособлены ни транспорт, ни здания, ни городские улицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Челябинска Николай Ольховский в очередной раз в полной мере ощутил, как в Челябинске заботятся о доступности городской среды. «Поехал на вокзал на электрическом инвалидном кресле. У 64 (автобуса) не открывался пандус – примерз намертво. Подняли в автобус на руках. Автобус сломался на «Агроинженерной академии». До поезда оставался час, – рассказывает Николай. – На «Агроинженерной» вынесли из автобуса на руках.

Через снежный бруствер с матами погрузился в 4 (автобус). Вышел на Детском мире. До поезда оставалось 50 минут. Ждать низкопольный 64 – русская рулетка.

Поехал на вокзал «пешком» – так был хоть какой-то шанс успеть к посадке. Через 100 метров от остановки – две фееричных лестницы. Выехал на дорогу – поехал навстречу потоку. На ближайшем светофоре перешёл дорогу и поехал по первой полосе, мигая аварийкой.

Через 20 минут меня обогнал ДПСник и попросил принять вправо. Выяснил, почему я в снегопад пилю по дороге. Проникся. Ещё 20 минут сопровождал меня, разгоняя из громкоговорителя особо наглых водителей! В одном месте прикрыл от поворачивающихся слева машин. Сопроводил до самого вокзала! На поезд я успел».

Эта история произошла 28 декабря. Теперь Николай Ольховский разыскивает старшего лейтенанта, сопровождавшего его на патрульной машине ДПС по улице Свободы примерно от остановки «Академическая» до Привокзальной площади между 16:30 и 17:00, чтобы публично выразить благодарность.

«Уважаемые чиновники городской администрации! У меня нет слов, чтобы выразить, во что вы превратили мою жизнь в Челябинске. Вы отвратительно делаете свою работу. Не нужно говорить, что вы не можете выделить деньги на ремонт автобусов и уборку улиц. Вы сами создали эти проблемы. Но страдаете от них почему-то не вы, а я и другие челябинцы», – завершил своей рассказ Ольховский.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 31.12.18

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