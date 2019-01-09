Февраль перестал быть самым коротким: как Россия работает в 2019 году

В 2019 году жители России будут работать и отдыхать столько же, сколько в году ушедшем. Правда, календарь рабочих и выходных дней несколько изменился.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», помимо января с его 17-ю рабочими днями самым праздным для трудового народа России станет не привычный февраль, а май – из 31 дня работать большинству россиян в этом месяце придется всего 18 дней. На один рабочий день больше в июне. В феврале же в этом году придется отработать 20 стандартных смен, что равно рабочему времени марта и ноября. Самое большое число трудовых будней ожидается в июле и октябре – по 23.

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В целом, отработать в текущем году жителям России, в соответствии со стандартным 40-часовым графиком, придется 1 тысячу 970 часов. Рабочих дней, как и в 2018-м, будет 247, праздных – 118.

При этом в феврале, помимо обычных суббот и воскресений, дополнительных выходных не будет: отдых с 23 февраля, выпадающего в этом году на субботу, перенесен на май.

Первые длинные выходные в связи с государственными праздниками ожидаются в марте: 8 марта (пятница) плюс 9-е и 10-е (суббота и воскресенье). В мае страну ждут своеобразные каникулы: отдыхаем 1 – 5 мая, а потом 9 – 12-го.

День России (12 июня) выпадает на среду и разбивает рабочую неделю на две части по 2 дня. День народного единства (4 ноября) в этом году будет понедельником, поэтому получается три выходных подряд – 2 – 4 ноября.

А вот 31 декабря 2019 года официально пока считается рабочим, просто, как предпраздничный день, будет сокращен на 1 час.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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