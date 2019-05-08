А мы гуляем: в России составили график праздничных дней на 2020 год

Министерство труда России разработало предварительный график выходных и праздничных дней на 2020 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предлагается устроить новогодние каникулы с 1 по 8 января, при этом выходные дни с субботы и воскресенья 4 и 5 января (которые считаются праздничными) предлагается перенести на 4 и 5 мая. Таким образом, первый майские праздники будут длиться с 1 по 5 мая, а вторые с 9 по 11-е.

В феврале к субботам и воскресеньям предлагается добавить выходной в понедельник 24-го (перенос с воскресенья 23 февраля), в марте аналогичным образом к субботе и воскресенью 7-8 марта добавляется выходной понедельник 9-е. 12 июня – День России – в 2020 году выпадет на пятницу, и россияне снова будут отдыхать 3 дня подряд. А вот 4 ноября – День народного единства – придется на среду, поэтому разобьет рабочую неделю на две части по два дня.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 07.05.19

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