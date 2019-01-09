В Челябинске без тепла остались тысячи человек и десятки учебных заведений

Крупная коммунальная авария произошла сегодня утром в Челябинске: в Металлургическом районе прорвало магистральный трубопровод диаметром 900 миллиметров.
«Без тепла остались 149 жилых многоквартирных домов, 195 домов частного сектора, 16 детских садов, 16 учебных заведений и 35 административных зданий, – сообщили РИА «Новый День» в мэрии. – Для устранения аварии на теплотрассе с 10:00 будет отключено горячее водоснабжение и отопление в северной зоне Металлургического района. По информации МУП «ЧКТС» работы планируется завершить к 18 часам».
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Добавим, что минувшей ночью в том же Металлургическом районе водопровод на улице Социалистической. В результате в асфальте образовалась огромная дыра.
Фото группы ЧП|ДТП Челябинск (VK)
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