В Челябинске произошла еще одна крупная коммунальная авария: прорвало водовод на улице Бейвеля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», без воды осталось более десятка многоэтажек в микрорайоне Парковый. Улица Бейвеля затоплена. «Между микрорайонами «Парковый» и «Александровский» все плавает: и дорога, и тротуары», – рассказывают горожане. Сейчас на месте работают аварийные службы МУП ППВВ. Вернуть воду челябинцам обещают к 20:00.

Напомним, сегодня без горячей воды и тепла осталась северная часть Металлургического района.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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