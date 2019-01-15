«Пятнадцать человек на сундук мертвеца…» В Челябинске заканчивается прием документов на пост мэра

Сегодня истекает срок подачи документов на пост мэра Челябинска. К 16:00 о желании стать главой областного центра заявили 15 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 15 января в качестве претендентов в градоначальники заявились руководитель областного отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков и предприниматель Татьяна Омельченко.

Напомним, ранее документы на конкурс подали Ярослав Анищенко, Найим Бабаев, Владимир Елистратов, Борис Золотаревский, Виктор Легенчук, Василий Московец, Георгий Невский, Дмитрий Олейник, Александр Орел, Игорь Попов, Андрей Самохвалов, Андрей Угланов и Николай Шиманович.

Не успел завершиться прием документов, а уже намечается первый скандал: «яблочник» Щербаков намерен подать жалобу. «Оснований для этого предостаточно как формальных (торопились и не учитывали сложившуюся практику), так и фундаментальных», – заявил претендент на пост мэра, добавив, что считает конкурс без четких критериев и оцениваемых показателей фарсом, а голосование депутатов, которые не выражают интереса населения, – условностью. По словам Щербакова, он участвует в конкурсе, чтобы на практике показать и доказать нарушение прав челябинцев: «Участвуешь – значит, есть влияние положения о конкурсе на твои права, можно подавать административное исковое заявление в отношении положения о проведении конкурса».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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