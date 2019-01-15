Почта России начала торговать пивом

Почта России начала продавать пиво.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», слабоалкогольные напитки можно купить более чем в 3 тысячах почтовых отделений по всей стране, за исключением крупных городов. Главный упор сделан на сельского потребителя. Расширение ассортимента компания объясняет заботой о здоровье граждан.

«Основной упор сделан на сельские отделения почтовой связи, которые предоставляют населению доступ к качественной, сертифицированной алкогольной продукции. Это важно, т.к. ежегодно более 1200 человек (по данным Роспотребнадзора) становятся жертвами некачественного алкоголя и его суррогатов. Из указанного числа отделений лишь 5% приходятся на долю городских ОПС»», – цитирует пресс-секретаря компании Даниила Скидана «Говорит Москва».

Очевидцы утверждают, что пиво – как в полуторалитровых ПЭТах, так и в жестяных банках – выставлено рядом с консервами и детскими книжками – так сказать, связывает пищу телесную и духовную.

Жители России нововведение пока не оценили: одни жалуются, что очереди стали длиннее, другие – что цены на пиво выше, чем в соседнем магазине.

«Ну, должно же быть в России учреждение с очередями, чтобы не забывали советские времена, – комментируют новшество в соцсетях. – Скажите спасибо, что номера на руках не пишут». «Ещё там скоро алко-бары откроют, чтоб народ в очереди не скучал».

Кстати, например, в Челябинской области в ряде почтовых отделений перестали выдавать пенсии неработающим пенсионерам, видимо, чтобы праздные бабули не задерживали тех, кто забежал за пивком.

Фото Юрия Позднякова

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