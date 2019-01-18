«Пива нет»: в Мурманске перестали продавать алкогольные напитки на почте

В Мурманске запретили торговать пивом в городских отделениях почтовой связи.

Как уже сообщал «Новый День», пенный слабоалкогольный напиток «Почта России» начала продавать легально более чем в 3 тысячах почтовых отделений по всей стране. Главный упор сделан на сельского потребителя. Расширение ассортимента компания объясняет заботой о здоровье граждан.

Жители России к нововведению отнеслись без восторга: одни жалуются, что очереди стали длиннее, другие – что цены на пиво выше, чем в соседнем магазине. А жители Мурманска возмущались так активно, что «в связи с негативной реакцией общественности» в управлении федеральной почтовой связи Заполярья приняли решение перестать продавать пиво в четырёх отделениях города, отмечает «Интерфакс».

Реализация слабоалкогольных напитков в 36 филиалах «Почты России», расположенных в Мурманской области, как и в других регионах России, продолжается.

Мурманск, Игорь Юров

Мурманск. Другие новости 18.01.19

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