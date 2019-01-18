Эксперимент с переводом «скорых» на аутсорсинг начался со скандала

В Копейске число машин «скорой помощи» сократилось вдвое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не прошло и недели с начала эксперимента по переводу транспортного комплекса станции скорой медицинской помощи в Копейске, как жители и водители организации вновь начали бить тревогу.

Напомним, контракт с частным предприятием министерство здравоохранения Челябинской области заключило 14 декабря. Согласно его требованиям, частник обязался к 17 января вывести на линию 12 новых спецмашин. При этом чиновников не остановило даже то, что подрядчик, выигравший конкурс, известен уже в нескольких регионах, и везде к его работе высказывались претензии.

Начало эксперимента решили отложить до 11 января, логично рассуждая, что бросать город-спутник Челябинска в новые условия работы «скорой» во время новогодних каникул – не самая лучшая идея. Впрочем, водители и тогда высказывали сомнения в целесообразности эксперимента. Отдельно они выражали беспокойство, что лишатся после перехода в коммерческую структуру причитающихся им льгот. В региональном минздраве попытались успокоить сотрудников, заверив, что все льготы сохранятся, а водители еще и выиграют в зарплате.

Однако, по словам копейчан, о льготах в новой коммерческой структуре даже не слышали. К тому же, устраиваться на работу им предложили не в компанию, выигравшую аукцион, а в совершенно другую организацию, хотя и аффилированную с собственником фирмы-победителя.

Не выполнил подрядчик и других условий. Так, на линии до сих пор работают лишь 6 экипажей, утверждают водители. Более того, это отнюдь не новые автомобили. «Скорая помощь не получила ни одной новой машины, как обещала администрация станции скорой помощи. Все 6 якобы новых машин почему-то в первые дни работы и ломаются, и масло течет. Врачи заходят через заднюю дверь!» – возмущаются копейчане в социальных сетях.

В министерстве здравоохранения пытаются делать хорошую мину при весьма далекой от идеала игре. «Скорая помощь в Копейске работает в штатном режиме. Вброс информации о срыве работы службы СМП носит провокационный характер», – заявили в пресс-службе ведомства. Министр здравоохранения региона Сергей Приколотин сегодня лично выезжал на место, чтобы проконтролировать ситуацию, заверили в ведомстве. Чиновник пышет оптимизмом. «Результат проверки показал, что есть незначительные проблемы с поставкой нового транспорта ввиду непредвиденных обстоятельств. Однако это ни в коей мере не влияет на работу скорой помощи в Копейске. Опозданий на вызовы нет, сроки прибытия бригад четко соблюдаются. В течение 1-2 дней проблема с поставкой транспорта будет решена», – отрапортовал министр.

Между тем, менее чем за три часа до публикации официального комментария, в том же telegram-канале регионального минздрава заявляли: «Сейчас ведется претензионная работа по заключенному с транспортной компанией контракту». Но какая может быть претензионная работа, если транспорт, действительно, новый (копейчане настойчиво повторяют: «Обещали вроде как 12 новых машин (Мерседесов), а выделили 6 с большим пробегом, некоторые из них уже сейчас требуют ремонта»), а оставшиеся 6 автомобилей всего лишь «задержались в дороге» ввиду непредвиденных обстоятельств.

Между тем, по Копейску уже поползли слухи о кончине бесплатной «скорой». «Где-то слышал: мол, 2 раза в год можно будет только за бесплатно вызывать, а потом платить за вызов», – рассказывают горожане. Минздрав эти опасения пока не комментирует.

Челябинск, Виктор Елисеев

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