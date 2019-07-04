В Копейске полгода не могут наладить нормальную работу машин скорой помощи

Подрядчик не торопиться решать проблемы скорой медицинской помощи в Копейске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у властей и общественников Копейска по-прежнему копятся вопросы к компании «Феникс-Менеджмент», взявшей на аутсорсинг обеспечение транспортной составляющей работы службы скорой медицинской помощи в Копейске. Об этом сообщил депутат Государственной думы Анатолий Литовченко.

«Перевод автопарка скорой помощи Копейска на аутсорсинг, некоторые итоги. Из 70 сотрудников остались 25, у авто внезапно заканчивается бензин, а резервного автомобиля по-прежнему нет, часть машин с пробегом, хотя должны быть новые, на двух авто не работает спецсигнал, работа в ночное время в нарушение законодательства не оплачивается в 100-процентном размере и т.д. Сегодня встречались с руководством города, депутатами, общественниками – решали, что делать с контрактом. Расторгать или терпеть «Феникс-Менеджмент»? Договорились, что еще даем шанс, до конца сентября частник должен исправиться. Руководитель компании Евгений Фридман сказал, что уволил своего представителя в Копейске, организацией работы займется новый человек», – рассказал парламентарий на своей странице в соцсетях.

Интересно, что депутат ни словом не упомянул министерство здравоохранения Челябинской области. Между тем, именно это ведомство заключило 14 декабря прошлого года контракт с частной компанией. Согласно его требованиям, частник обязался к 17 января вывести на линию 12 новых спецмашин. При этом чиновников не остановило даже то, что подрядчик, выигравший конкурс, известен уже в нескольких регионах, и везде к его работе высказывались претензии.

Начало эксперимента решили отложить до 11 января, логично рассуждая, что бросать город-спутник Челябинска в новые условия работы «скорой» во время новогодних каникул – не самая лучшая идея. Впрочем, водители и тогда высказывали сомнения в целесообразности эксперимента. Отдельно они выражали беспокойство, что лишатся после перехода в коммерческую структуру причитающихся им льгот. В региональном минздраве попытались успокоить сотрудников, заверив, что все льготы сохранятся, а водители еще и выиграют в зарплате.

Однако, по словам копейчан, о льготах в новой коммерческой структуре даже не слышали. К тому же, устраиваться на работу им предложили не в компанию, выигравшую аукцион, а в совершенно другую организацию, хотя и аффилированную с собственником фирмы-победителя.

При этом министр здравоохранения региона Сергей Приколотин продолжает настаивать: «копейская» схема – будущее всех служб скорой медицинской помощи региона. Именно так он заявил на итоговой пресс-конференции прошлого года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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