«Скорую помощь» отдают частникам

В Челябинской области переводят скорую медицинскую помощь на аутсорсинг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 15 января транспортным обслуживанием скорой медицинской помощи в Копейске займется частная компания. Об этом сообщил министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.

Копейский городской округ станет экспериментальной территорией, опыт которой в дальнейшем будет распространен на всю Челябинскую область, предупредил чиновник. «На ближайшую перспективу средства на приобретение транспорта в региональном бюджете не предусмотрены, – заявил г-н Приколотин. – Федеральное правительство также поставило нас в известность, что финансирование этого направления прекратится. Это понятно: все-таки приобретение транспортных средств напрямую не относится к здравоохранению».

Так что надеяться на продолжение обновления автотранспорта для служб скорой медицинской помощи в регионе нельзя. А это значит, что ныне широко освещаемые мероприятия по приобретению подвижного состава являются не более, чем предвыборной акцией.

Но, так или иначе, власти области вынуждены думать о будущем столь значимого подразделения. И ничего, кроме как отдать транспортное обслуживание на аутсорсинг частному предприятию, в региональном минздраве не придумали. «Через три-пять лет мы можем оказаться перед необходимостью полностью обновить автотранспорт «скорой», – признал министр.

Чтобы не остаться один на один с такой перспективой, и придется обратиться к аутсорсингу, отметил Сергей Приколотин. При этом частник обещает новые автомобили, сервисное обслуживание и сохранение всех существующих льгот для водителей «скорых». Правда, по данным СМИ из других регионов, к компании, выигравшей тендер для Копейска, достаточно много вопросов по срокам прибытия медицинских бригад. Но в южноуральском правительстве уверены, что в Челябинской-то области такого не произойдет.

В любом случае, Сергей Приколотин настаивает: подобное развитие событие ждет все территории. «Сегодня мы вынуждены принимать это решение. Рано или поздно к этому придут все», – ставит чиновник перед фактом жителей Южного Урала. При этом Сергей Приколотин признает, что даже сейчас служба «скорой помощи» в Челябинской области далеко не всегда выдерживает необходимые требования – прибытие экипажа в течение 20 минут. Сможет ли обеспечить это частное предприятие, заинтересованное исключительно в получении прибыли и сокращении издержек, неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.12.18

А что вы успеете сделать для Вечности? Очень мотивирующая рождественская история. / Холодает: в Челябинске отменили занятия из-за мороза. / 25 декабря ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»