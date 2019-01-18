Новый поставщик тепла пытается монополизировать сетевое хозяйство Челябинска

Совместное предприятие «Фортума» и скандального уральского олигарха предложило мэрии Челябинска расстаться с тепловыми сетями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске необходимо создать единого оператора тепловой энергии. Об этом заявил Игорь Рындин, генеральный директор компании «УСТЭК-Челябинск», пришедшей на смену «дочки» финского «Фортума» УТСК.

Новая компания готова взять в концессию городские тепловые сети, находящиеся сейчас под оперативным управлением МУП «ЧКТС», и уже направила свое предложение мэрии. В «УСТЭК-Челябинск» уверяют, что это позволит повысить надежность и качество теплоснабжения челябинцев, так как в этом случае единый оператор будет нести ответственность за все сетевое хозяйство Челябинска, а не за его часть, как это происходит сегодня.

По сути, это очередная попытка монополизировать тепловые сети Челябинска. Ранее это пыталась сделать компания «Фортум» через свою дочку – УТСК (челябинским подразделением которой в последнее время руководил именно Игорь Рындин). Одну из первых попыток принадлежащий финским собственникам концерн предпринял на рубеже 2000-2010-х годов. Однако мэрия областного центра выступила категорически против этого, так как чиновники боялись существенного роста тарифов для населения.

Следующей попыткой «Фортума» была предпринята во время борьбы вокруг разработки и утверждения схемы теплоснабжения города: концерн настаивал на создании единого оператора теплового рынка (разумеется, в своем лице), в то время как в мэрии считали, что можно дать возможность поделить рынок между несколькими игроками. В итоге, Челябинск стал одним из немногих городов России, где был не одна, а сразу несколько единых теплоснабжающих организаций.

В 2018 году «Фортум» совместно с «Корпорацией СТС», принадлежащей олигархам Артему Бикову и Алексею Боброву, создали Урало-Сибирскую теплоэнергетическую компанию. Так закончилась длительная война между структурами на тюменском рынке тепловой энергии. И теперь уже УСТЭК предпринимает попытку монополизировать рынок теплоснабжения Челябинска. Между тем, уже с 1 января тариф на тепловую энергию вырастет. В «УСТЭК-Челябинск» заверяют, что тариф вырастет незначительно (буквально, на три копейки за гигакалорию), и рост связан исключительно с увеличением НДС с 18% до 20%.

Впрочем, каким будет рост с 1 июля, пока никто не знает.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.01.19

«Вы отравите воду!» Чиновники призывают челябинцев не топить елки в Шершнях. / Атака с шокером на пациента челябинской больницы вылилась в административку. / Минстрой предписал оснащать новостройки газовыми сигнализациями и спецокнами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»