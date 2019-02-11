«Бились 5 часов»: муниципальный перевозчик Челябинска готовится судиться с единой теплоснабжающей организацией

ООО «ЧелябГЭТ» намерено через суд взыскать ущерб за многочасовой простой трамваев из-за коммунальной аварии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около пяти часов сотрудники ООО «ЧелябГЭТ» вызволяли из ледяного плена трамвай, примерзший к рельсам из-за порыва на тепловых сетях в одного из домов по проспекту Победы. Об этом сообщил директор предприятия Александр Павлюченко.

Напомним, инцидент произошел рано утром 6 февраля. В результате хлынувший из-под земли фонтан кипятка высотой с девятиэтажку обрушился на стоящий поблизости дом. После этого вода потекла по рельсам, преодолев расстояние в две остановки. Из-за образовавшейся снежной каши и перебоев с электричеством трамвай, вставший на перекрестке проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев, примерз к рельсам.

«Пришлось перегородить трамваями весь перекресток. Лед плавили ручными горелками, отбивали ломами. Работы продолжались 5 часов», – рассказал директор «ЧелябГЭТ».

Уже в день аварии руководство перевозчика заявило о намерениях подать в суд на виновника аварии – компанию «УСТЭК-Челябинск», обслуживающую тепловые сети в этом районе города. Как признал сегодня Александр Павлюченко, полюбовно решить вопрос с компенсацией вряд ли получится.

Отметим, что это уже второй конфликт властей Челябинска и компаний из окружения олигархов Артема Бикова и Алексея Боброва. Между тем, приход нового игрока поначалу несказанно обрадовал мэрию. Именно в администрации областного центра 26 марта 2018 года генеральный директор ПАО «Фортум» Александр Чуваев и представитель акционеров группы компаний ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров подписали соглашение о намерении создать совместное предприятие в области теплоснабжения города. Им стала «УСТЭК-Челябинск», которой «Фортума» АО «УТСК» передала 1 января функции единой теплоснабжающей организации в самой крупной зоне централизованного теплоснабжения (охватывает до 80% территории города).

В ходе подписания соглашения тогдашний глава Челябинска (а ныне – один из заместителей губернатора Челябинской области) Евгений Тефтелев со свойственным ему оптимизмом заявил, что подписание такого документа даст новый толчок в развитии системы теплоснабжения южноуральской столицы. Более того, градоначальник выразил уверенность, что приход на рынок тепловой энергии нового игрока приведет к снижению тарифа. Впрочем, пока тарифы для челябинцев продолжают расти. Так, с 1 января плата выросла за счет повышения НДС с 18% до 20%. А с 1 июля тариф увеличится на 1,9%.

Почему челябинские чиновники рассчитывали на снижение тарифов, остается загадкой. Ведь компания «Фортум», например, давно высказывает намерения на переход к расчету тарифа, исходя из физического метода учета затрат и принципа «альтернативной котельной». И то, и другое предполагает рост тарифов на тепловую энергию.

Не может похвастаться низкими тарифами и Курганская область, где господствует «Корпорация СТС». И хотя недавно глава региона и представители тепловой компании подписали соглашение о снижении тарифа, коснется это снижение отнюдь не жителей региона, для которых тариф просто заморожен до 2021 года. Между тем, в Кургане «Корпорация СТС» объединила под своим контролем как производство тепловой энергии, так и сетевое хозяйство.

Поэтому не может не настораживать намерение «УСТЭК-Челябинск» реализовать такой же сценарий. Так, в конце минувшего года сетевая компания предложила мэрии выкупить муниципальное сетевое хозяйство. По сути, это очередная попытка монополизировать тепловые сети Челябинска. Ранее это пыталась сделать компания «Фортум» через свою дочку – УТСК (челябинским подразделением которой в последнее время руководил именно Игорь Рындин). Одну из первых попыток принадлежащий финским собственникам концерн предпринял на рубеже 2000-2010-х годов. Однако мэрия областного центра выступила категорически против этого, так как чиновники боялись существенного роста тарифов для населения.

Следующей попыткой «Фортума» была предпринята во время борьбы вокруг разработки и утверждения схемы теплоснабжения города: концерн настаивал на создании единого оператора теплового рынка (разумеется, в своем лице), в то время как в мэрии считали, что можно дать возможность поделить рынок между несколькими игроками. В итоге, Челябинск стал одним из немногих городов России, где был не одна, а сразу несколько единых теплоснабжающих организаций. Однако теперь монополизировать рынок теплоснабжения пытается уже СП «Фортума» и «Корпорации СТС».

Впрочем, портиться отношения мэрии и пришлых олигархов начали еще до начала работы нового совместного предприятия в Челябинске. Так, в сентябре прошлого года ООО «Деловой дом на Архиерейской» (подконтрольно Алексею Боброву) подал в арбитражный суд иск с требованием признать незаконным распоряжение мэрии областного центра об изъятии у бизнес-структуры 13 объектов недвижимости в центре города. Формально объекты, в том числе исторические здания, изымаются властями под строительство третьей очереди развязки, призванной соединить улицы Братьев Кашириных и Свободы. Однако ранее чиновники заявляли о планах создать на этой территории сквер искусств. Он должен был расположиться на набережной за зданием бывшей первой электростанции в Челябинске. Но уже после громких заявлений городских властей неожиданно выяснилось, что участок (включая выявленный объект культурного наследия) находится в частной собственности. И принадлежит ООО «Деловой дом на Архиерейской».

Лишь в январе этого года Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу после получения ходатайства представителя истца об отказе от претензий.

Теперь городские власти оказались уже на грани конфликта непосредственно с «УСТЭК-Челябинск», причем как в случае и ущемлением прав собственников жилья в залитом в результате аварии дома, так и в случае с ущербом, нанесенным этой же аварией муниципальному перевозчику: тепловики, причинившие серьезные ущерб как горожанам, так и ЧелябГЭТ, не спешат добровольно компенсировать потери.

Челябинск, Виктор Елисеев

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