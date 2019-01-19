Найдены тела двух летчиков упавших Су-34

Спасатели обнаружили теле двух летчиков Су-34, потерпевших крушение на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Напомним, 18 января в 08:07 мск во время планового учебно-тренировочного полета в 35 км от берега «при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО».

Сначала сообщалось, что экипажу одного самолета удалось катапультироваться над морем, другой смог приземлиться на аэродроме на одном двигателе. Потом появилась информация, что оба истребителя рухнули в Татарском проливе.

18 января на спасательном плоту был обнаружен один из пилотов, его состояние оценили как удовлетворительное. Позднее без признаков жизни нашли еще двух летчиков.

Судьба четвертого участника трагедии пока не известна.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.01.19

«Пива нет»: в Мурманске перестали продавать алкогольные напитки на почте. / Новый поставщик тепла пытается монополизировать сетевое хозяйство Челябинска. / «Вы отравите воду!» Чиновники призывают челябинцев не топить елки в Шершнях. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»