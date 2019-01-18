Су-34 коснулись друг друга: Минобороны РФ подтвердило аварию истребителей

Министерство обороны России подтвердило информацию об аварии в воздухе двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке. По информации ведомства, самолеты совершили касание во время группового полета над Японским морем. В ходе поисковой операции найден живым один из пилотов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны сообщает, что авария произошла 18 января в в 08:07 мск. В ходе планового учебно-тренировочного полета в 35 км от берега «при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО», отметили в военном ведомстве (цитата по РИА «Новости»).

В Минобороны подчеркнули, что экипажи самолетов катапультировались, оба Су-34 совершали полет без боекомплекта.

Ранее информагентства сообщили, что экипажу одного самолета удалось катапультироваться над морем, другой смог приземлиться на аэродроме на одном двигателе. «Один Су-34 после столкновения упал, а второй смог сесть с отказавшим двигателем», – рассказал источник «Интерфакса». По его информации, бомбардировщики выполняли плановые полеты с аэродрома Хурба под Комсомольском-на-Амуре.

Также отмечалось, что два Су-34 столкнулись во время полета над Татарским проливом: пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами, или произошла нештатная ситуация, которая и привела к аварии.

В настоящее время проводится поисково-спасательная операция, судьба экипажей устанавливается. По последним данным Минобороны, самолет Ан-12 поисково-спасательных сил Восточного военного округа обнаружил в районе катапультирования летчиков Су-34 индивидуальный спасательный плот одного из пилотов. В этот район были направлены вертолеты поисково-спасательных сил ВВО, корабли и суда, находящиеся в непосредственной близости от данного места. Позже экипаж вертолета Ми-8 заметил на плоту летчика, подающего световые сигналы. Сейчас на помощь к нему направляется рыболовецкое судно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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