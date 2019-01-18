Спасен второй пилот после столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке

Спасатели нашли второго пилота после аварии с участием двух истребителей бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке, сообщает Министерство обороны РФ. По его данным, состояние летчика оценивается как удовлетворительное.

Спасательный плот с пилотом обнаружили вертолетчики Восточного военного округа. «С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом и летчик был поднят на борт вертолета», – говорится в сообщении ведомства.

Минобороны отмечает, что спасательная операция проходит в условиях непогоды: в Японском море сильный ветер и шторм 4 балла.

Ранее сообщалось, что два бомбардировщика Су-34 коснулись друг друга в воздухе при выполнении учебно-тренировочного полета над акваторией Японского мора в 35 км от берега. Летчики успели катапультироваться. По предварительным данным, истребители рухнули в Татарском проливе. Позднее самолет Ан-12 Восточного военного округа обнаружил в районе катапультирования пилотов спасательный плот одного из них. Летчик поднят на борт, его состояние удовлетворительное.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.01.19

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