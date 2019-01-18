российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 18 января 2019, 13:02 мск

Новости Скандалы и происшествия

Спасен второй пилот после столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке

Спасатели нашли второго пилота после аварии с участием двух истребителей бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке, сообщает Министерство обороны РФ. По его данным, состояние летчика оценивается как удовлетворительное.

Спасательный плот с пилотом обнаружили вертолетчики Восточного военного округа. «С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом и летчик был поднят на борт вертолета», – говорится в сообщении ведомства.

Минобороны отмечает, что спасательная операция проходит в условиях непогоды: в Японском море сильный ветер и шторм 4 балла.

Ранее сообщалось, что два бомбардировщика Су-34 коснулись друг друга в воздухе при выполнении учебно-тренировочного полета над акваторией Японского мора в 35 км от берега. Летчики успели катапультироваться. По предварительным данным, истребители рухнули в Татарском проливе. Позднее самолет Ан-12 Восточного военного округа обнаружил в районе катапультирования пилотов спасательный плот одного из них. Летчик поднят на борт, его состояние удовлетворительное.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.01.19

Дальше – хуже: Астролог объяснила взрывы в Магнитогорске и Шахтах и предупредила о новых угрозах. / Тюменские власти удаляют новости про «мусорную» реформу из СМИ. / Убийство из-за долга: в Москве мужчина зарезал знакомого из-за 200 тысяч. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Су-34 коснулись друг друга: Минобороны РФ подтвердило аварию истребителей

На Дальнем Востоке разбились два истребителя Су-34

Метки / Авиакатастрофы

Су-34 коснулись друг друга: Минобороны РФ подтвердило аварию истребителей

На Дальнем Востоке разбились два истребителя Су-34

Вблизи Тегерана разбился Boeing 707, вылетевший из Бишкека

Ан-26 с российским экипажем потерпел крушение в Африке

В Томской области упал вертолет с двумя десятками вахтовиков, есть пострадавшие

Версия о вине Boeing в крушении лайнера у берегов Индонезии нашла подтверждение

У берегов Индонезии обнаружили фюзеляж разбившегося Boeing 737 Max

В Индонезии нашли место крушения новейшего Boeing 737 MAX 8

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Авиакатастрофы,

Новости партнеров