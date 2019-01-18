На Дальнем Востоке разбились два истребителя Су-34

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 потерпели крушение на Дальнем Востоке. Об этом сообщают информагенства со ссылкой на источники в силовых структурах. Экипаж одного самолета, по предварительным данным, катапультировался.

По данным собеседника ТАСС, крушение произошло около часа назад над Татарским проливом в Хабаровском крае. Два Су-34 летели со стороны моря и, предположительно, столкнулись в воздухе, рассказал источник. Экипажу одного самолета удалось катапультироваться. О судьбе пилотов обоих самолетов пока ничего неизвестно. Ведется поисковая операция.

В то же время «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что ЧП случилось под Комсомольском-на-Амуре. По его данным, с радаров пропали два из семи Су-34. Пилотам, по некоторым сведениям, удалось катапультироваться.

Собеседник агентства допустил, что самолеты могли столкнуться в воздухе. По его словам, пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами, либо произошла техническая нештатная ситуация и два самолета предположительно столкнулись.

В свою очередь РИА Новости сообщает о потерпевшем аварию одном Су-34. Его экипажу, предположительно, удалось катапультироваться, отмечает источник агентства, указывая, что экипаж летевшего второго самолета заметил два раскрывшихся купола парашютов.

Официального комментария от Минобороны России пока не поступало.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.01.19

Полицейские спасли из горящего дома старушку, мужчину, и женщину с маленьким ребенком. / В Сургуте по следам ДНК нашли убийцу женщины, которую связали и оставили в горящей квартире. / Пообедать оказалось важнее: врачи скорой помощи «не заметили» лежавшего без сознания мужчину. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»